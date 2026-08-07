天氣｜日間市區最高約34度　料周末至周一部分地區氣溫達37度或以上(更新)

【11:50更新】天文台發出特別天氣提示，隨著熱帶氣旋白海豚移向浙江至福建北部一帶，其外圍下沉氣流會在週末至下星期一持續為本港帶來極端酷熱的天氣，部分地區氣溫達37度或以上。預料下週中期高溫天氣持續。市民請留意身體健康狀況，多補充水分及做足防暑措施。避免戶外劇烈運動。若出現頭暈、頭痛、噁心、氣促及神志不清等徵狀，應立刻休息和求助，並儘快求醫。

【08:00更新】酷熱天氣警告現正生效。天文台發出特別天氣提示，指高溫天氣持續，提醒巿民補充足夠水分。如感不適，立刻休息或求助，需要時儘快求醫；位於海南島附近的低壓區會在今明兩日大致移向南海中北部，為該區帶來不穩定天氣，並與香港保持相當距離。天文台會密切監察其強度及動向。預料今日本港風勢仍然微弱，今日及未來數日高溫天氣持續，受熱帶氣旋白海豚的外圍下沉氣流影響，週末期間天氣極端酷熱，新界部分地區氣溫達36度或以上。提醒市民特別是進行戶外活動時請留意身體狀況，慎防中暑。