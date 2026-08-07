尖沙咀H8大廈升降機全停 疑酒吧爭執引發刑毀 警拘黑漢緝四人

尖沙咀厚福街8號食肆林立的商廈「H8」上周六(8月1日)發生刑事毀壞案，大廈19樓的消防灑水系統疑遭人以棒球棍破壞，導致大量積水湧入大廈的3部升降機及𨋢槽。事故至今近一周，電梯仍未完成維修，大廈樓高25層，食肆及酒吧林立，升降機停運對商戶帶來打擊，有高層餐廳被迫停業，低層商戶則推出全單折扣、贈送飲品等優惠自救，有食肆職員稱生意暴跌八成。事件懷疑源於一名黑社會背景的21歲男子在酒吧內與女友爭執遭驅逐，其後召集多人折返搗亂。警方拘捕該名男子，並正追緝其餘4名涉案人士。

消防花灑頭疑遭破壞 水淹三電梯

警方表示當日早上7時許，一名女子報案，指上址一酒吧有多名可疑人士出現。其後該大廈保安亦報案，指懷疑有人用棒球棍破壞其中一樓層的消防灑水系統，導致有大量積水湧入升降機。警員經調查後，案件列「刑事毀壞」跟進。翌日（2日）在佐敦區拘捕1名男子，正追緝其餘4名涉案男子。

據報事件涉及一名有黑幫背景的姓黃男子，他和女友抵上址19樓一樓上吧消遣，期間疑因感情問題爭執，黃男被職員逐出酒吧，其後他帶同4人折返闖店搗亂，有人離開時用棒球棍砸毀天花一個消防灑水頭噴出水，導致大量食水不斷湧出，並沿升降機門罅流入升降機及機槽，導致大廈3部升降機全部停運。