JUPAS放榜｜有網民稱40.5分入讀港大醫科　醫學院斥失實保留追究權利

JUPAS大學聯招前日（5日）放榜，一名自稱來自傳統男女名校的女網民在社交平台宣稱自己以最佳六科40.5分的成績，獲港大醫學院內外全科醫學士課程（MBBS）錄取，但根據醫學院公布今年最低分為42分，引發網民質疑。港大醫學院昨日（6日）發聲明澄清，本年度並無經聯招錄取任何成績考獲40.5分的申請人。院方對任何失實、誤導、或虛假之言論表示嚴正關注，並呼籲有關人士停止發布及散播相關資訊。院方保留採取法律行動及追究相關責任的權利。

該名女網民在社交平台Threads宣稱自己以最佳六科40.5分的成績獲港大內外全科醫學士取錄，更配上一張放榜結果截圖。她稱「呢幾年起SPCC（聖保羅男女中學）嘅生涯無白費了」，及後更以囂張地回應其他網民留言，該帳戶現時在Threads已搜尋不到。

港大醫學院發聲明澄清，指今年並無經聯招錄取文憑試任何成績40.5分的申請人。院方對任何失實、誤導、或虛假之言論表示嚴正關注，並呼籲有關人士停止發布及散播相關資訊。院方保留採取法律行動及追究相關責任的權利。