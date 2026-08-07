「非常父母」為男嬰申請人身保護令下月裁決　社署認為兩人重犯機會高

「非常父母」曾先生及關小姐涉嫌疏忽照顧男嬰Danny，法院早前宣判3年保護令，由社署照顧男嬰。不過，兩人認為社署無保障Danny免受不人道對待，入稟高等法院為兒子申請人身保護令，要求接回Danny。高等法院今早閉門處理申請，下月會頒布裁決。

Danny的父母在聆訊後見記者，引述社署認為他們在家生產、無帶嬰兒進行產檢、無提供足夠的醫療安排等，構成疏忽，又指兩人的三名子女都是在家生產，認為重犯機會高。曾先生及關小姐則在庭上提出，社署限制探訪是違反《兒童權利公約》及《公民和政治權利國際公約》，而Danny年紀過小，留宿幼兒中心不符合他的最佳權益。兩人不認為自己的行為涉及犯罪，但不敢評論案件勝算，又擔心未能負擔訟費。