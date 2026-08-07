疫情後旅客消費模式大轉變　姚柏良倡與灣區協作打造「一程多站」旅遊路線

立法會最新一期《數據透視》整合本地消費的最新數據，指出去年訪港旅客人次較2018年減少約四分之一，旅客人均消費亦見回落，同期過夜旅客的人均消費下跌17%，不過夜旅客的人均消費則近減半。選委界立法會議員姚柏良今早(7日)在港台節目表示，疫情後整體旅客消費模式有很大轉變，更追求體驗式活動、深度探索等，若再用旅客來港大手購物的思維已是過時。

加強打造灣區產品和旅遊品牌

不過姚柏良表示，部分旅客仍具消費力，關鍵在於如何令他們在香港停留更長，並給予他們不同體驗活動項目。他認為，近來不少旅客經陸路口岸來港，香港可加強與大灣區「一程多站」合作，不同城市之間優勢互補。他指出，國家「十五五」規劃與將發表的香港五年規劃，都強調區域協同發展，未來要加強城市之間打造灣區產品和旅遊品牌，最重要是「做大個餅」。另外，特區政府大力推動盛事經濟，整體旅客數字持續回升。姚柏良提到除了盛事活動，本港舉辦不同峰會和展覽會都能帶動商務旅客來港；同時亦因應不同國家地區的特色，加強宣傳推廣在本港的相關活動，例如「法國五月」和「泰國潑水節」。