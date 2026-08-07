宏福苑聽證會｜多張災場圖片曝光 調查最終報告指火災或為未熄煙頭引起

大埔宏福苑五級火調查委員會早前進行多場聽證會，調查專組及委員會公開多份檔案重組大火經過。委員會昨日（6日）晚上於網站上載跨部門調查專組的最終調查報告，以及多名專家證人作供時所使用的簡報投影片，讓災場照片曝光，及展示了殉職消防員何偉豪的「黃金戰衣」的防護衣、防火頭套及頭盔均遭受嚴重火損。 公開何偉豪事發時衣物及裝備相片 報告指，何偉豪可能曾經長時間接觸高溫或燃燒中的物件。驗屍報告指出，何偉豪身上有廣泛性燒傷，呼吸道及肺部有煙灰沉積，顯示他生前曾有一段時間，在未有佩戴呼吸器的情況下，暴露於火焰及濃煙中；又指何偉豪頭部及頸部受傷，身體左側有多處骨折，推斷他可能曾經從高處墮下。報告指出，何偉豪的傷勢本身未嚴重至會迅速致死，但腦部及頸脊髓的傷勢可能導致他意識水平下降和肢體無力，身體喪失行動能力，使他無法逃離火場。專組特別讚揚何偉豪面對險境時，置個人生死於度外、堅持以他人安全為先，充分彰顯消防員無私奉獻的精神。

最終調查報告指根據現有證據，推斷起火地點位於宏昌閣104室及105室外的平台。現場堆積殘留物高達2米，包括安全網、遮蓋窗戶的發泡膠板等，現場亦發現兩個煙蒂，宏昌閣單位外牆的損毀情況明顯較單位內的牆身嚴重，證實火勢是由外向內蔓延，在未發現其他起火源頭的情況下，跨部門調查專組得出結論，認為火勢是由單位外部向內部蔓延，火災極有可能是意外，起因可能是點燃的煙蒂掉落燒著起火地點的可燃物料。 火災共造成168死、79人受傷，共有924個單位受到不同程度損毀。跨部門調查專組確定多個導致嚴重傷亡的關鍵因素，包括火勢迅速及大範圍蔓延，其中火勢極快垂直蔓延是由多種因素造成，包括煙囪效應以及可能缺乏阻燃性能的安全網及帆布，加上平台堆積可燃物，令居民應對時間有限，減少安全疏散的機會。燃燒的棚架及堆積在地面的雜物堵塞出入口，導致無法逃生，同時阻礙救援工作。 另一原因是火警系統失靈。8座大廈中有6座的火警系統未能啟動，導致警報和疏散工作延誤。遮蓋窗戶的發泡膠板亦阻擋了視線，延誤居民反應，發泡膠板又助長火勢蔓延，以及產生一氧化碳等有毒氣體。部份樓層加裝的「生口」，導致煙霧和熱力進入走廊及樓梯，阻礙疏散及救援行動。

專家指若安全網阻燃 火勢起初可自行熄滅 獨立委員會上載兩份專家報告指，認同如宏福苑使用的安全網和帆布具備阻燃性能，起初火勢或者會自行熄滅，從而避免蔓延。惟遮蓋窗戶的發泡膠板直接導致窗戶失效及火勢橫向蔓延。試驗顯示，發泡膠板導致廚房窗失效，廚房內部溫度升至攝氏340至370度。沒有使用發泡膠板的內部溫度則維持在100度或以下，而且窗戶保持完好。 報告又指，煙霧進入樓梯間和電梯大堂是導致死亡的主要原因。在宏昌閣81名死者中，24人在公共走廊和樓梯間死亡；宏泰閣82名死者中，38人在有關區域死亡。該地點未發現大量可燃物，證實死因很可能是吸入煙霧，而並非接觸火焰。

宏福苑大火獨立委員會上月結束合共30場聽證會。早前有消息指，獨立委員會要延至10月下旬才能向行政長官李家超提交最終報告，較原訂目標遲一個月。消息指，由於調查過程揭示的制度問題錯綜複雜，委員會需要審閱各方提交的大量書面文件及需時整理資料，預計撰寫報告時間較原本預計更長。