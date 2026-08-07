申訴專員調查流動圖書館 議員：朝10晚6開放不便上班族

申訴專員陳積志昨日(6日)宣布展開主動調查行動，詳細審研康文署的流動圖書館、「喜」動圖書館及自助圖書站服務，並指出流動圖書館不時暫停服務，而且服務站的使用人次參差。有立法會議員認為，應要檢視整體圖書館的佈局。
申訴專員公署指，有位處不同公共屋邨的流動圖書館服務站，每年到訪人次由數十至數千不等，反映服務站的選址有可改善之處。而「喜」動圖書館的到校活動次數亦偏低。此外，社會有意見認為，流動圖書館的服務時間及停泊位置，未能切合市民需要，亦有意見要求增設自助圖書站。
身兼香港出版總會會長的立法會議員李家駒今早(7日)在港台節目回應，閱讀風氣減弱是全世界趨勢，圖書館面臨著使用量降低的情況。他指出現時公共圖書館佈局是以每20萬人設置一個圖書館，人口較少及較偏遠地區以流動圖書館去補足，但在人口遷移和閱讀需求改變，佈局需重新檢視。
應用大數據分析佈局
李家駒指，現時流動圖書館的開放時間，一般由上午10時至傍晚6時，周日及公眾假期則休息，對上班一族並不方便。選址上，李家駒認為應要使用大數據，例如按人口、使用量、學生和長者的數字等作分析，可以按不同區域的閱讀需求，分配相應的書種，去佈局圖書館，並創造閱讀需求。
對於現時僅有3個自助圖書站，李家駒認為這是重要的設施，並舉例深圳有900多間圖書館，亦有300多個自助圖書站，並分布在住宅區、商業中心和地鐵站。他指，自助圖書館的優勢是方便，認為應檢視是否可以增加其數量。