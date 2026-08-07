申訴專員調查流動圖書館 議員：朝10晚6開放不便上班族

申訴專員陳積志昨日(6日)宣布展開主動調查行動，詳細審研康文署的流動圖書館、「喜」動圖書館及自助圖書站服務，並指出流動圖書館不時暫停服務，而且服務站的使用人次參差。有立法會議員認為，應要檢視整體圖書館的佈局。

申訴專員公署指，有位處不同公共屋邨的流動圖書館服務站，每年到訪人次由數十至數千不等，反映服務站的選址有可改善之處。而「喜」動圖書館的到校活動次數亦偏低。此外，社會有意見認為，流動圖書館的服務時間及停泊位置，未能切合市民需要，亦有意見要求增設自助圖書站。