休班警酒駕撞毀警車後不顧而去　官斥罔顧法紀判囚兩周罰款兩萬

一名休班男警涉於年初在東九龍總區總部的停車場內醉駕，懷疑失控撞毀一輛警車，事件中無人受傷。在呼氣測試中，男警呼氣中的酒精比例較法例容許上限高出一倍，案件今日(7日)於觀塘裁判法院判刑。裁判官劉淑嫻指事發於警察總部，斥被告身為警務人員罔顧法紀，社會服務令並不合適，終判囚兩周、罰款兩萬元兼停牌兩年。

被告岑永賢(57歲)，早前承認兩項危險駕駛罪、一項在酒類的影響下駕車、一項發生交通意外後以致另一車輛受到損害而沒有停車、兩項發生交通意外以致造成損害後沒有報案、一項發生交通意外以致東西受到損害而沒有停車及一項在呼氣中的酒精濃度超過訂明限度下駕駛汽車罪。