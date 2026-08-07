音樂情人鄭子誠為港鐵錄廣播　乘客可於「有禮廣播站」錄製勝出廣播有機會獲播放

港鐵每年均會舉辦「禮讓運動」，今年邀得藝人鄭子誠錄製有禮廣播。乘客亦可於三個車站的「有禮廣播站」，錄製宣傳乘車禮儀的廣播，勝出的作品會在車站播放。

今年的「禮讓運動」首次邀請乘客參與錄製車站廣播，由今日（8月7日）起，一連三個星期五及六，金鐘、將軍澳及沙田站會設置「有禮廣播站」。乘客可選擇用廣東話、普通話或英語，善用自己的獨特聲調及創意，即場錄製宣傳乘車禮儀的廣播，同時獲得限量港鐵紀念品。評審團會挑選25個最具創意及感染力的廣播在車站播放，優勝的乘客亦可獲得豐富獎品。