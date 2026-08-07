音樂情人鄭子誠為港鐵錄廣播　乘客可於「有禮廣播站」錄製勝出廣播有機會獲播放

港鐵每年均會舉辦「禮讓運動」，今年邀得藝人鄭子誠錄製有禮廣播。乘客亦可於三個車站的「有禮廣播站」，錄製宣傳乘車禮儀的廣播，勝出的作品會在車站播放。
今年的「禮讓運動」首次邀請乘客參與錄製車站廣播，由今日（8月7日）起，一連三個星期五及六，金鐘、將軍澳及沙田站會設置「有禮廣播站」。乘客可選擇用廣東話、普通話或英語，善用自己的獨特聲調及創意，即場錄製宣傳乘車禮儀的廣播，同時獲得限量港鐵紀念品。評審團會挑選25個最具創意及感染力的廣播在車站播放，優勝的乘客亦可獲得豐富獎品。
「靚聲王」鄭子誠親身示範
今年港鐵邀得藝人鄭子誠為「禮讓運動」拍攝宣傳短片，親身示範以經典的「音樂情人」聲線及「Gen Z」語氣等演繹有禮廣播。鄭子誠為港鐵錄製的一系列有禮廣播，現已於港鐵站播放。
港鐵訪問超過1,000名乘客，了解各項乘車禮讓行為的趨勢。去年調查發現，「先落後上」蟬聯乘車禮儀排行榜第一位，近20%受訪者認為最重要；而「降低聲量」則排行第二，超過10%受訪者認為乘客應該注意此行為。上月起，港鐵站及列車車廂已張貼全新的「禮讓運動2026」宣傳海報及貼紙，涵蓋六大乘車禮儀，鼓勵乘客乘車時互諒互讓。
先落後上有耐心
行入車廂中間最稱心
主動讓座顯愛心
降低聲量最貼心
不依靠扶手顯細心
搭升降機禮讓最暖心