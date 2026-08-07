性罪行修例｜鄧炳強：6000意見書逾九成支持 目標今屆政府任內完成立法

鄧炳強表示，諮詢期間收到的意見涵蓋了修例建議的多個範疇，當中包括未經同意而涉及兒童及精神缺損人士的性罪行，以及如何加強對性罪行受害人的保護，他特別提到有意見建議政府考慮訂立持續性侵兒童罪，亦留意到大律師公會在提交的意見中提到，基本上大致同意訂立有關罪行，政府會積極考慮有關建議，亦會與持分者包括法律界人士保持溝通。

至於有意見認為政府應檢視被告利用「誤信同意」為藉口而脫罪的情況，鄧炳強表示社會各界有不同看法，今次修例中已列出11項受害人會被視作不同意的情況，包括誤解性行為目的，例如性交轉運等，當局初步認為此項修訂已能應對誤解的情況，但強調會繼續詳細研究有否優化空間。

深偽影象或干犯不誠實使用電腦等

對於未來立法時間表，鄧炳強透露當局將於2026年把修例建議以條例草案形式交予立法會審議，目標在今屆政府任期內完成立法工作，期望能盡早完善香港的性罪行法例，加強對市民的保障。至於深偽影像方面制作的色情影片及相片等，他表示修例中包括向兒童傳輸色情影象，若牽涉發放行為亦會受刑事罪行規管，可能會違犯「不誠實使用電腦」及淫褻刊物罪行，而律政司司長已成立委員會，討論有關人工智能的相關罪行。