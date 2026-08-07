東盟電影節本月舉行多個場地免費放映　歷來最大規模

香港─東盟協會宣布，第四屆東盟電影節將於8月20日開幕。今屆電影節將呈獻逾30部精選電影，為歷屆最豐富的陣容。作品涵蓋全部11個東盟成員國，包括首次參與的最新成員國東帝汶；同時亦放映來自中國（香港及中國內地）及其他國家的作品。
今年電影節將繼續於香港多個場地免費放映，焦點之一是首次參與的東帝汶，帶來以音樂為主題的短片合集《東帝汶非遺短片》，為觀眾帶來耳目一新的文化體驗。電影節將以菲律賓作品《螢火蟲之歌》揭開序幕；同時亦包括多部深受觀眾喜愛的作品，例如講述少年搖滾樂隊成長故事的泰國喜劇電影《廢柴band友愛作戰》，以及以懷舊音樂劇形式重溫傳統歌台文化的新加坡電影《木瓜姊妹花》。
其他精選作品還包括多部感人至深的作品，如馬來西亞的《爸爸無聲的愛》、緬甸的《我想成為你的龍蝦》及汶萊的《桄榔糖的故事》。電影節亦會呈獻印尼的奇幻家庭冒險動畫《夢想巨無霸》、柬埔寨細膩動人的愛情故事《向左走向右走》、老撾的《永珍女生的人生歷險》，以及越南的音樂主題作品《橫渡大海的聲音》；香港的音樂療癒愛情小品《久別重逢》與中國的《給阿嬤的情書》。
設映後分享會
除了東盟國家，這次片單亦將帶來跨越地域的電影選擇，包括巴基斯坦賣座史詩動作片《烈刃之怒》、澳洲的《美麗謊言》，以及俄羅斯的《迪奧多羅娃：逆流而上》。東盟電影節將邀請部分參展電影的導演及製作團隊出席映後分享會，讓觀眾更深入了解電影創作背後的故事，並有機會與本地電影業界人士交流，探討音樂在電影敘事中的角色。
由即日起，公眾可登入東盟電影節2026官方網站登記換領免費門票，名額有限，先到先得。8月21日至9月6日的放映場次門票現已開放登記；而9月10日至27日放映的場次門票則將於8月24日起接受登記 。
香港─東盟協會主席黃永光表示，隨著東盟電影節不斷發展，很高興邀請觀眾透過大銀幕，發掘東盟及其他地區豐富的故事、創意與多元文化面貌。今年電影節將呈獻歷來最豐富的片單，帶來更廣泛多元的精彩電影。協會期望電影節能為觀眾帶來愉快而富有啟發的體驗，並以輕鬆有趣的方式，透過電影與音樂感受不同的文化與視角。