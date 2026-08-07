東盟電影節本月舉行多個場地免費放映　歷來最大規模

香港─東盟協會宣布，第四屆東盟電影節將於8月20日開幕。今屆電影節將呈獻逾30部精選電影，為歷屆最豐富的陣容。作品涵蓋全部11個東盟成員國，包括首次參與的最新成員國東帝汶；同時亦放映來自中國（香港及中國內地）及其他國家的作品。

今年電影節將繼續於香港多個場地免費放映，焦點之一是首次參與的東帝汶，帶來以音樂為主題的短片合集《東帝汶非遺短片》，為觀眾帶來耳目一新的文化體驗。電影節將以菲律賓作品《螢火蟲之歌》揭開序幕；同時亦包括多部深受觀眾喜愛的作品，例如講述少年搖滾樂隊成長故事的泰國喜劇電影《廢柴band友愛作戰》，以及以懷舊音樂劇形式重溫傳統歌台文化的新加坡電影《木瓜姊妹花》。