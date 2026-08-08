黃大仙血案｜疑兇闖𨋢40秒狂斬鄰居30刀　住所檢染血刀及精神病覆診紙(更新)

黃大仙上邨發生傷人及墮樓案，一男受刀傷浴血𨋢內，另一男墮樓斃命。(有線新聞截圖)

黃大仙上邨今早發生企圖謀殺及墮樓事件。一名26歲男子被發現全身刀傷，浴血倒臥升降機內；7分鐘後，另一名46歲男子由高處墮下，倒臥昭善樓對開地面，當場不治。據指，男死者與男傷者為住樓上樓下的鄰居，死者住15樓，傷者住16樓；死者疑有精神病紀錄，與傷者曾因噪音問題發生爭執。案件被列為「企圖謀殺」及「 自殺 」調查，警方下午交代案情。

警方表示，今日早上7時19分，警方接獲黃大仙上邨昭善樓保安員報案，指一名男子倒臥在大廈升降機內，身上大量出血。警方及救護人員到場後，亦發現一名男子倒臥在大廈對出位置，懷疑其由高處墮下。該名墜樓男子當場被證實死亡，而升降機內受傷男子清醒被送往伊利沙伯醫院進行急救，目前正進行手術。調查期間，傷者表示於早上7點13分從16樓進入升降機，約20秒後死者亦從15樓進入升降機，期間死者持刀向他施襲約30刀，主要集中頭部及上半身部位，過程約40多秒。疑兇施襲後隨即逃離升降機，並返回15樓住所。約8分鐘後，從單位窗口墮下。