黃大仙血案｜疑兇闖𨋢40秒狂斬鄰居30刀　住所檢染血刀及精神病覆診紙(更新)

黃大仙上邨今早發生企圖謀殺及墮樓事件。一名26歲男子被發現全身刀傷，浴血倒臥升降機內；7分鐘後，另一名46歲男子由高處墮下，倒臥昭善樓對開地面，當場不治。據指，男死者與男傷者為住樓上樓下的鄰居，死者住15樓，傷者住16樓；死者疑有精神病紀錄，與傷者曾因噪音問題發生爭執。案件被列為「企圖謀殺」及「 自殺 」調查，警方下午交代案情。
警方表示，今日早上7時19分，警方接獲黃大仙上邨昭善樓保安員報案，指一名男子倒臥在大廈升降機內，身上大量出血。警方及救護人員到場後，亦發現一名男子倒臥在大廈對出位置，懷疑其由高處墮下。該名墜樓男子當場被證實死亡，而升降機內受傷男子清醒被送往伊利沙伯醫院進行急救，目前正進行手術。調查期間，傷者表示於早上7點13分從16樓進入升降機，約20秒後死者亦從15樓進入升降機，期間死者持刀向他施襲約30刀，主要集中頭部及上半身部位，過程約40多秒。疑兇施襲後隨即逃離升降機，並返回15樓住所。約8分鐘後，從單位窗口墮下。
警方循15樓血跡爆門進入疑兇單位
警方表示，警方到場後於15樓升降機門外發現有多處血跡，因此爆門進入疑兇單位，當時屋內並無其他人，客廳窗口完全打開。警方於單位內發現一把染有血跡的菜刀，一對有血跡的鞋、一張精神科中心的覆診紙，相信疑兇有精神科求診紀錄。警方透露，傷者一家四口於去年9月搬入，疑兇之後曾向傷者投訴噪音問題，並驚動警方調解。鄰居就指，兩家有多次爭執，不過未有再報警，疑兇早前已獲房署批准調遷，正等候新單位。 警方表示，疑兇於工程公司任職司機，原本同住的母親，於去年4月入住老人院。案件暫列作「企圖謀殺」及「自殺」，交由黃大仙警區重案組第二隊跟進。社署表示，社工已聯絡有關家屬，會按福利需要提供適切協助。據了解，涉事家庭並非社署社工跟進個案。