慈雲山慈樂邨4戶走廊齊晾衫惹熱議　網民諷刺：團結就是力量

近日有網民在社交平台上載一張攝於慈雲山慈樂邨的相片，成為網民熱話。相片顯示，一條走廊的4戶單位，在各自門口懸掛大量衣物，將公共走廊打造成晾衣空間。樓主更諷刺「不存在有金手指，團結就是力量！」帖文隨即引發大批網民熱議。

有網民於周三(5日)在Facebook群組「慈雲山資訊交流」分享相片顯示，一條走廊的4戶單位，不約而同在各自的門外掛上衣物，當中有牛仔褲、T恤等十數件，霎眼看去以為在晾衣場。樓主諷刺寫上：「原來可以喺公共走廊晾衫架？四戶齊齊晾，不存在有金手指的行為，團結就是力量。10號風球黑色暴雨一樣可以晾乾。」