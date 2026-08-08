慈雲山慈樂邨4戶走廊齊晾衫惹熱議　網民諷刺：團結就是力量

近日有網民在社交平台上載一張攝於慈雲山慈樂邨的相片，成為網民熱話。相片顯示，一條走廊的4戶單位，在各自門口懸掛大量衣物，將公共走廊打造成晾衣空間。樓主更諷刺「不存在有金手指，團結就是力量！」帖文隨即引發大批網民熱議。
有網民於周三(5日)在Facebook群組「慈雲山資訊交流」分享相片顯示，一條走廊的4戶單位，不約而同在各自的門外掛上衣物，當中有牛仔褲、T恤等十數件，霎眼看去以為在晾衣場。樓主諷刺寫上：「原來可以喺公共走廊晾衫架？四戶齊齊晾，不存在有金手指的行為，團結就是力量。10號風球黑色暴雨一樣可以晾乾。」
屋邨扣分制：在公眾地方晾曬衣物可扣3分
帖文曝光後，引起大批網民議論，有網民笑言：「大家都爽」、「一睇就知街坊關係一定好」、「共享空間」、「最重要四戶傾掂數，互不干擾，咁就齊齊曬」；也有人不認同4戶行為：「正常係吾可以，扣分㗎」、「快啲樂富舉報，爆喉遲早一鑊熟」、「房屋署是什麼管理制度，冇管理員巡樓」；亦有人諷刺：「返咗去五六十年代，徙置型公屋」、「可能人哋屋企有白事做，招魂」、「諗到陣陣up味」。
根據房屋署的「屋邨管理扣分制」，租戶在公眾地方晾曬衣物(房屋署指定地點除外)可被扣3分，累積滿一定分數更可能被終止租約收回單位。