泌尿外科醫生葉維晉涉向未曾見面末期病人開藥　醫委會繼續聆訊

泌尿外科醫生葉維晉被指於2017年，涉嫌在未見過病人的情況下，向一名肺癌末期病人處方當時的新藥「吉舒達」(Keytruda，學名：Pembrolizumab)的抗癌藥，病人其後離世，家屬向醫委會投訴，葉維晉面臨6項指控，醫委會今日繼續傳召證人。
當年在「吉舒達」藥廠工作的銷售人員徐偉權作供指，當時的工作是向醫生提供有關藥物的資料，指葉維晉在2017年以前，已向他查詢「吉舒達」的資訊，他曾和葉維晉就小細胞肺癌治療的早期臨床試驗結果，及藥物的「禁忌症」作討論，但當時在港未有藥物的適應症，若醫生想了解藥物在外地的「適應症」，會轉交相關醫學部門跟進。他又指，公司會向所有醫生提供處理藥物不良情況的指引，但會表明，開藥的責任是由醫生所負。
末期肺癌內地漢兒子經中介找葉維晉開處方藥
2017年，一名53歲內地男子患上末期肺癌，得知「吉舒達」抗癌藥惟該款藥在內地買不到，病人兒子遂透過中介，找到泌尿外科專科醫生葉維晉，替病人開處方藥。病人用藥後出現咳血，其後因急性肝衰竭離世。死者家屬向醫委會投訴，案件於6月10日開審。葉維晉面臨項指控，包括在沒有恰當證明下向病人開出「吉舒達」、在開藥前沒有進行足夠評估和在開藥前沒有恰當地諮詢病人等。