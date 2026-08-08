泌尿外科醫生葉維晉涉向未曾見面末期病人開藥　醫委會繼續聆訊

泌尿外科醫生葉維晉被指於2017年，涉嫌在未見過病人的情況下，向一名肺癌末期病人處方當時的新藥「吉舒達」(Keytruda，學名：Pembrolizumab)的抗癌藥，病人其後離世，家屬向醫委會投訴，葉維晉面臨6項指控，醫委會今日繼續傳召證人。

當年在「吉舒達」藥廠工作的銷售人員徐偉權作供指，當時的工作是向醫生提供有關藥物的資料，指葉維晉在2017年以前，已向他查詢「吉舒達」的資訊，他曾和葉維晉就小細胞肺癌治療的早期臨床試驗結果，及藥物的「禁忌症」作討論，但當時在港未有藥物的適應症，若醫生想了解藥物在外地的「適應症」，會轉交相關醫學部門跟進。他又指，公司會向所有醫生提供處理藥物不良情況的指引，但會表明，開藥的責任是由醫生所負。