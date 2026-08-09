兩年密集培訓 帶領學員走出網絡死胡同　中英劇團以戲劇重建青少年人際連結

中英劇團以戲劇重建青少年人際連結

香港青少年面臨沉重的讀書與家庭壓力，加上網絡語言欺凌猖獗，不少人沉溺於手機的虛擬世界，精神健康危機日益嚴重。中英劇團推行「Muse Up! 青少年音樂劇團」，將藝術資源帶入天水圍、元朗及東涌等偏遠社區。中英劇團教育及外展主管黃振輝表示，計劃的宗旨是希望讓偏遠地區的青少年有更多機會接觸戲劇，並在過程中建立歸屬感。今次歷時排練兩年的音樂劇，共達38人參與台上演出，佔達百分之九十八是偏遠地區青少年。過去多年以來，受惠總人數達480位青少年。

像大家庭的歸屬感 日前正在理工大學賽馬會綜藝館公演的《勇闖孤悲城》，根據中英劇團外展及教育部經理黃振輝指出，「參與計劃的青少年很多都是來自這幾區，他們在那裡居住或讀書。」黃指出，參演學員除了地區背景相近，不少更是兄弟姊妹一同參加。計劃並不強調表演性質或搶眼造型，而是著重大家共同參與、互相交流。「希望可以不用太過有表演性質、以造型為主，而是以多些一起玩、多些一起參與，有一個歸屬感在裡面，就像一個大家庭一樣。」黃振輝分享，在暑假密集排練期，部分中學生會與小學員一起吃飯、講冷笑話，增加互動交流機會。劇團更曾安排數輛旅遊巴，接載學員與家長跨區前往尖沙咀文化中心觀賞演出，浩浩盪盪地佔據了半個大堂，場面既溫馨又有趣。

破除精神病標籤 為配合音樂劇《勇闖孤悲城！》的精神健康主題，劇團特別與香港心理衛生會合作，由專業社工帶領工作坊。黃振輝表示，學員除了透過問答了解自閉症等概念外，更配戴VR裝置體驗患者的幻聽幻覺，並在青山醫院「精神健康體驗館」與康復者對話，學會不標籤、不歧視精神病患，理解這如同感冒般可透過治療康復。而考量到傳統說教易引起反感，劇團採用年輕化的風格。黃振輝透露：「我們的編劇是一位新進的年輕編劇，他很清楚說教式的方法可能容易有反面效果，所以他嘗試比較年輕人的方式，用動漫感、打機的形式去創作人物。」這讓學員在充滿勇者與魔法女王的奇幻包裝下，更容易探討貼近現實生活的難題。

誠實面對自己情緒 對於排練帶來的轉變，《勇闖孤悲城！》導演何敏儀指出，學員最大的啟發是學會誠實面對自己的情緒，明白不必盲目追求表面上的正能量，當感到痛苦時要勇敢向外求助。「真正的勇敢，是要面對自己不完美的一面、失敗的感受，以及有勇氣去尋求協助。」陳慶濤表示：「藝術沒有那麼多絕對的對與錯，就算犯錯可能也只是一個過程。我們想透過不斷嘗試與犯錯，找到更好的方向，要讓他們知道『犯錯是沒有問題』。」黃振輝亦補充，戲劇能將青少年從虛擬世界拉回現實，透過劇場讓他們重拾面對面的交流。團隊運用「神奇的如果」（Magic If）技巧引導換位思考，培養同理心。「當我們願意去面對負面情緒，其實就是我們踏出勇敢的一步。」

最後中英劇團藝術總監張可堅上台謝幕時有感而發，期望過去18年來一直有參與Muse Up的青少年學員，不僅只學到戲劇，而是透過學習的過程中學懂同理心及自信心，甚至期望將來無論長大後發展任何職業，也分這份勇氣與觀察力發揮所長。