第二場地區諮詢會今舉行 有市民關注置業難 嘆買樓要有富爸爸

行政長官李家超今日(9日)率多名司局長出席第二場香港首個五年規劃及施政報告地區諮詢會。諮詢會在九龍塘官立小學舉行，約有120人出席，包括基層人士和退休人士，亦有區議員及地區人士出席。李家超表示，出席上一次諮詢會時，感覺到市民都踴躍發言，希望在今次諮詢會多留時間予市民表達意見。

諮詢會上，市民黃小姐關注青年置業問題，指出香港年輕人要置業，「買樓先要有富爸爸」；期望首個五年規劃重構一個真正具備流動性的房屋階梯，讓年輕人得以安居。李家超回應指，政府一直致力豐富置業階梯，隨著北部都會區發展，有助提供更多空間及改善居住環境。他指出，公屋輪候人數已由高峰期的15萬人降至約10萬人，跌幅達三分之一，反映政府大量興建公屋及居屋帶動單位流轉見到成效。

區議員關注教科書費用高 促恢復學生津貼

來自文藝界的陳先生建議由政府主導，打造專屬香港的文化IP，吸引外籍旅客來港。李家超指政府會在資助、場地及政策上大力支持，協助打造具國際影響力的「香港品牌」，但亦有賴業界共同努力。

區議員何坤洲關注基層家庭學童書簿費負擔沉重，中學教科書費用高昂，建議恢復學生津貼2,500元、擴闊學生津貼及書本津貼入息上限。林先生建議進一步擴大青年委員自薦計劃吸納管道，深化青年人才追蹤機制，掌握人才流動方向。