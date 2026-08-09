警方搗黑社會洗黑錢集團 揭精細「產業鏈」 拘147人涉款6億

警方有組織罪案及三合會調查科在上周五(7日)及周六(8日)展開名為「捷駒」的反三合會臥底行動，行動中搗破14個非法場所，包括一個傀儡戶口統籌中心和一個洗黑錢中心；合共拘捕147人，包括一名集團主腦和9名骨幹成員。警方指，該犯罪集團涉利用傀儡戶口清洗犯罪得益逾6億港元。

警方指，留意到一個活躍於西九龍地的嘅黑社會集團，將由販毒、制毒、經營毒窟、賭檔的犯罪收益，以本地傀儡銀行及不同種類戶口，進行多重交易，進行洗白。警方深入調查，並派出臥底探員搜集情報及證據，逐步鎖定集團主腦、骨幹成員、其用作黑錢的傀儡戶口，以及集團的非法場所。 警方在過去的周五及周六，於全港各區展開拘捕及突擊搜查。行動中，警方共搗破14個非法場所，包括一個傀儡戶口統籌中心、一個洗黑錢中心、4個毒窟、8個賭檔，並以洗黑錢罪、毒品、賭博及其他相關刑事罪行共拘捕147名人士。被捕人士中包括93男、54女，年紀介乎19至72歲，31名人懷疑有黑社會背景。58名被捕人士包括集團主腦及骨幹成員。

行動中警方檢獲港幣現金約365百萬元、金飾、名表、車輛、大量銀行咭、電話、電腦、武器、賭具、毒品等，總值約130萬港元。此外，翻查銀行紀錄，該集團於去年1月至本年8月，利用傀儡戶口清洗犯罪得益逾6億港元。

招攬吸毒人士賭客賣出銀行戶口 調查顯示，犯罪集團在清洗黑錢上有明確分工。首先集團會安排成員在不同地點經營非法賭檔、毒窟，以及參與一些販毒活動。為了收集大量洗黑錢用的傀儡戶口，犯罪集團會透過不同途徑招攬一些吸毒人士和賭客等，以數百至到數千元不等的報酬賣出銀行戶口。他們會將這些人士帶到其傀儡戶口統籌中心，並幫他們登記網上銀行及身份認證。 其後他們會將這些收集到的傀儡戶口登入資料交到集團的另外一個洗黑錢中心，進行不同網上交易，掩飾資金來源。一旦戶口被銀行凍結，集團會立即棄用，並安排傀儡報失，再開新戶口。

為了隱藏身份，集團主腦不會現身在非法場所，或者親自接收黑錢，會透過中間人傳達指令，企圖製造「斷層」以逃避追查。他們安排親信每日將這些非法場所收到的現金收益拆散為小額，透過櫃員機以現金入落「傀儡戶口」，將「黑錢」不停拆散及整合進行清洗。 目前所有被捕人士仍在扣留中，其中11人已被控營辦賭場及經營煙窟罪，另外有2人稍後會以製造危險藥物罪暫控。