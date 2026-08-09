李家超：冀9月公布首份五年規劃 距施政報告越短越好

行政長官李家超今日(9日)率多名司局長出席第二場香港首個五年規劃及施政報告地區諮詢會。他會後會見傳媒時表示，自6月展開香港五年規劃及新一份施政報告的公眾諮詢以來，已舉辦逾90場諮詢會，並收到很多不同意見，其中與五年規劃相關的有約13,800份，與施政報告有關的意見共約8,500份。他指，五年規劃諮詢將於在本周五結束，政制及内地事務局局長屆時會作出總結，政府正馬不停蹄整理及分析意見，目標於9月內發表。

李家超又指，首先公佈五年規劃，與施政報告距離時間越短越好，因為規劃是首次做，如果可以盡早向市民交代，可以令大家更明白兩者關係，及對市民福祉的重要性。

皇崗口岸越早通關越好 須確保運作順暢

就皇崗口岸通關方面，李家超表示，新皇崗口岸正式啟用的日子越早越好，但要確保運作順暢、安全及有序。他指，現時需為港方口岸區添置電腦系統等設施，當局亦會參考啟德體育園啟用的經驗，進行大量測試，其中有4次大型測試會動用不同公務員，測試口岸整體運作、交通安排及通訊系統，強調需提升風險系數，測試能否應對人流高峰期及突發事件應變。

宏福苑大火方面，李家超指，現時宏福苑有91.9%住戶已簽署接受收購信件，當中有65.7%完成簽署買賣合約。他重申政府已酌情提出收購價，期望居民自願接受收購方案。對於會否動用法律手段收購，他稱會留待最後階段決定。有居民關注注驗樓報告不公開，李家超回應指，相關工作交由房屋局跟進。