19村屋遭爆竊失210萬財物 5男女被捕 一人為「韋家幫」成員

警方瓦解一個活躍於屯門、元朗和大埔的爆竊團伙，行動中拘捕5人，包括兩名內地非法入境者。他們涉嫌與19宗村屋爆竊有關，總損失共約210萬元。據了解，其中一名非法入境者為地「韋家幫」成員。
新界北總區刑事總部最近發現一個活躍於屯門、元朗和大埔的爆竊團伙。集團專門針對僻靜、鄰近山邊、保安薄弱的村屋單位， 趁屋主傍晚外出時，用爆竊工具撬開門窗，或沿沒有上鎖的門窗，入屋偷取金器、首飾、現金等財物。涉案村屋單位共19個，總損失共約港幣210萬元，最大單一案件損失大約港幣35萬元。
警方翻查及分析大量閉路電視片段，包括鋭眼計劃下的閉路電視，鎖定一個活躍至少3個月的3人爆竊團伙，其中一名53歲本地男子為團伙主腦，負責以車輛接載兩名懷疑非法入境的內地男子，並指使兩人到不同村踩線及犯案。
警方昨日(8日)凌晨採取突擊拘捕行動，在屯門虎地一鐵皮屋內拘捕該兩名非法入境內地男子，以及另一名持雙程證的內地女子，檢取一批爆竊工具及犯案時所穿着的衣物。警方亦在屯門楊小坑村一村屋單位內拘捕主腦及其女朋友，起回部份贓物，以及檢取幾個懷疑毒品吸食工具。行動中共拘捕3男2女，年齡介乎29至53歲，罪名分別包括爆竊、非法入境、串謀爆竊、安排未獲授權進境者前來香港的旅程、協助及教唆非法入境者及管有吸食危險藥物器具。被捕人士現正被扣查當中。
初步調查發現，團伙主腦負責安排該兩名內地男子非法來港，操控其進行爆竊活動後再接收贓物。主腦的女朋友與該名內地女子相信有份牽涉爆竊活動及贓物處理。警方透過今次行動已經成功瓦解一個爆竊團伙。警方呼籲，市民外出時緊記鎖好門窗，避免在家中存放貴重物品，並考慮加裝防盜系統及高質素閉路電視系統。