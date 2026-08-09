19村屋遭爆竊失210萬財物 5男女被捕 一人為「韋家幫」成員

警方瓦解一個活躍於屯門、元朗和大埔的爆竊團伙，行動中拘捕5人，包括兩名內地非法入境者。他們涉嫌與19宗村屋爆竊有關，總損失共約210萬元。據了解，其中一名非法入境者為地「韋家幫」成員。

新界北總區刑事總部最近發現一個活躍於屯門、元朗和大埔的爆竊團伙。集團專門針對僻靜、鄰近山邊、保安薄弱的村屋單位， 趁屋主傍晚外出時，用爆竊工具撬開門窗，或沿沒有上鎖的門窗，入屋偷取金器、首飾、現金等財物。涉案村屋單位共19個，總損失共約港幣210萬元，最大單一案件損失大約港幣35萬元。

警方翻查及分析大量閉路電視片段，包括鋭眼計劃下的閉路電視，鎖定一個活躍至少3個月的3人爆竊團伙，其中一名53歲本地男子為團伙主腦，負責以車輛接載兩名懷疑非法入境的內地男子，並指使兩人到不同村踩線及犯案。