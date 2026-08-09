新思維調查：八成青年不了解五年規劃 促改革過時諮詢機制

新思維發表《香港青年參與五年規劃意向報告》。調查顯示，近八成（77.4%）青年對特區政府《第一個五年規劃（2026-2030)》表示「聽過但不了解」，且有六成（60.6%）對參與政策缺乏興趣。新思維研究團隊指出，青年對政策出現嚴重冷感與信任危機，呼籲政府改革已沿用逾20年的過時公眾諮詢指引改為以社交平台的方式發布，建立雙向跟進機制。

是次問卷於今年7月14日至7月27日收集315位35歲或以下青年意見。調查發現，年齡越小對政策越冷感，15至19歲受訪者中僅4.9%表示非常感興趣。 而在各大發展範疇中，青年對「加快北部都會區發展」的投身意願最低，報告指出因多數青年的生活與職場習慣仍位於維港兩岸的傳統中心區域，且地理位置遠離市區的新市鎮發展計劃，青年自然會對其「性價比」感到不理想，對於前往大灣區發展，意願者更不足一成。報告分析，高達75.9%受訪者視「中港文化及社會習慣差異」為北上發展的首要阻力，反映心理與制度問題遠大於經濟吸引力。