新思維調查：八成青年不了解五年規劃 促改革過時諮詢機制

新思維發表《香港青年參與五年規劃意向報告》。調查顯示，近八成（77.4%）青年對特區政府《第一個五年規劃（2026-2030)》表示「聽過但不了解」，且有六成（60.6%）對參與政策缺乏興趣。新思維研究團隊指出，青年對政策出現嚴重冷感與信任危機，呼籲政府改革已沿用逾20年的過時公眾諮詢指引改為以社交平台的方式發布，建立雙向跟進機制。
是次問卷於今年7月14日至7月27日收集315位35歲或以下青年意見。調查發現，年齡越小對政策越冷感，15至19歲受訪者中僅4.9%表示非常感興趣。 而在各大發展範疇中，青年對「加快北部都會區發展」的投身意願最低，報告指出因多數青年的生活與職場習慣仍位於維港兩岸的傳統中心區域，且地理位置遠離市區的新市鎮發展計劃，青年自然會對其「性價比」感到不理想，對於前往大灣區發展，意願者更不足一成。報告分析，高達75.9%受訪者視「中港文化及社會習慣差異」為北上發展的首要阻力，反映心理與制度問題遠大於經濟吸引力。
新思維倡用懶人包和短片 於社交平台宣傳政策
新思維建議從網絡推廣及學校教育兩方面入手，鼓勵青年關心及參與政策討論。具體建議包括邀請具代表性的青年團體成立工作小組，將複雜的政策內容改寫成「懶人包」和短片，並在社交平台發布，同時將政府的五年規劃重點納入高中公民科和大專通識課程，透過個案研究和辯論，讓學生更系統地認識政策。
新思維主席狄志遠表示，青年冷感反映出極深層的信心危機，政府要吸引青年參與，必須先對年輕人建立信任，掌握其溝通模式。團隊指出參考歐盟與新加坡經驗，提出建議，包括設立常態化青年政策論壇與跟進問責機制，以社交平台懶人包轉譯十多頁深奧隱晦政策，在北都建設青年專屬資助房屋與文創園區，以及發放一次性跨城安置津貼與推動專業資格互認，降低青年跨境適應成本。