港鐵將軍澳綫男乘客左手遭夾車門底　疑跌電話落路軌情急伸手肇禍

港鐵發生車門底夾手意外。一名男子上周五懷疑手提電話意外跌落在路軌上，一時情急遂蹲下伸手試圖拾回，未料左手遭關上的車門夾在底部罅隙，他狀甚痛苦並不斷拍打車門，高呼「唔該開門啊」。車內其他乘客見狀，協助通知車長和安慰事主，涉事將軍澳綫列車之後返回調景嶺站，由港鐵職員協助及召喚救護車，跌落的物品最終亦已交還物主。
有乘客上前安慰「冷靜啲」
全長22秒的影片，可見一名身穿白色上衣和藍色長褲的男子，當時正在一列港鐵列車車廂跪下，他的左手手指位於車門底部的罅隙，疑因被夾住而動彈不得，狀甚痛苦。他之後多次用右手拍打車門，並高呼「唔該開門啊」，旁邊有乘客安慰說「冷靜啲」。之後有乘客對他表示正處理事件，「溝通緊，你等一陣，有人會幫手」。其後有一名男子上前協助，並說「我係護士」，片段至此結束。
據報，片中50歲男子的手提電話事前懷疑跌落路軌，他一時情急試圖蹲下伸手拾回，未料突遭車門夾住。救援人員及後接報到場，將傷者救出並送往將軍澳醫院治理，警方將案件列作「有人意外受傷」跟進。
港鐵籲跌物品落路軌勿自行拾取
港鐵回覆《am730》查詢指，事發於上周五晚上約10時一列剛於調景嶺站開往寶琳方向的列車上，有乘客按動緊急通話器，指車廂內有一名男乘客的手部被車門夾住，車長隨即安排列車返回調景嶺站處理，車站職員亦趕往月台協助，並召喚救護車將該名乘客送院治理。經職員了解，得悉該名乘客曾嘗試執拾跌落路軌的物品，港鐵職員其後安排人員到路軌拾回該物品，並已交還物主。
港鐵表示，乘客的個人物品如不慎跌入列車與月台之間的罅隙，切勿自行嘗試拾取，以免發生危險，並應即時通知車站職員，職員會在確保安全的情況下提供協助。