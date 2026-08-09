港鐵將軍澳綫男乘客左手遭夾車門底　疑跌電話落路軌情急伸手肇禍

港鐵發生車門底夾手意外。一名男子上周五懷疑手提電話意外跌落在路軌上，一時情急遂蹲下伸手試圖拾回，未料左手遭關上的車門夾在底部罅隙，他狀甚痛苦並不斷拍打車門，高呼「唔該開門啊」。車內其他乘客見狀，協助通知車長和安慰事主，涉事將軍澳綫列車之後返回調景嶺站，由港鐵職員協助及召喚救護車，跌落的物品最終亦已交還物主。

有乘客上前安慰「冷靜啲」

全長22秒的影片，可見一名身穿白色上衣和藍色長褲的男子，當時正在一列港鐵列車車廂跪下，他的左手手指位於車門底部的罅隙，疑因被夾住而動彈不得，狀甚痛苦。他之後多次用右手拍打車門，並高呼「唔該開門啊」，旁邊有乘客安慰說「冷靜啲」。之後有乘客對他表示正處理事件，「溝通緊，你等一陣，有人會幫手」。其後有一名男子上前協助，並說「我係護士」，片段至此結束。

據報，片中50歲男子的手提電話事前懷疑跌落路軌，他一時情急試圖蹲下伸手拾回，未料突遭車門夾住。救援人員及後接報到場，將傷者救出並送往將軍澳醫院治理，警方將案件列作「有人意外受傷」跟進。