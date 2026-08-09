氣溫破紀錄工作暑熱警告仍維持黃色級別　勞工處：風速條件良好按機制發出

本港周日下午錄得破紀錄的攝氏36.9度高溫，上水更以39.8度打破境內最高溫紀錄，勞工處在早上7時至晚上8時發出黃色工作暑熱警告，歷時13小時。香港天文台前台長林超英認為，熱到破紀錄但工作暑熱警告還是最低級別的黃色，加上中暑仍未被視作工傷，「看來這個制度取消了也沒有甚麼分別。」

會檢視工作暑熱警告系統需否優化

政府2023年5月推出分3個級別的工作暑熱警告，至今未曾發出過比黃色更高級別的紅色或黑色工作暑熱警告。勞工處回覆《am730》指，雖然周日氣溫特別高，但相對濕度低於夏天平日的情況，而且風速條件良好，香港天文台在10個地點量度的香港熱壓力指數大部分介乎30至少於32，因此根據機制發出黃色暑熱警告。處方表示，會密切留意暑熱天氣和工作暑熱警告運作情況，檢視系統是否需要優化。

林超英日前指，暑熱指數未能反映戶外工作環境的情況，建議可參考國際的「濕球黑球溫度」為標準。勞工處表示，香港暑熱指數是基於濕球黑球溫度指數發展出來的熱壓力指數，計算程式與濕球黑球溫度類似，包含環境溫度、濕度、空氣流動及太陽熱輻射水平等氣象數據，以及本港整體入院數字以作考量，因此指數能適當地反映香港整體市民因熱壓力構成的健康風險。處方又說，一直提倡僱主使用《預防工作時中暑指引》評估風險因素，而非單以氣溫作評估熱壓力風險準則。