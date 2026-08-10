市民倡設屋宇維修署督導舊樓大維修工程 李家超︰獨立專業代辦機構助處理樓 值得思考

行政長官李家超昨出席第二場香港首個五年規劃及施政報告地區諮詢會，有市民建議政府成立跨部門「屋宇維修署」，並專責監管舊樓維修，行政長官李家超認為值得多加思考。另外，他又透露，現時已有91.9%宏福苑業主簽署接受收購信件，完成簽署買賣合約的約為65.7%，正式契約轉讓的程序正有序進行，過程暢順。 李家超昨率領司局長出席在九龍塘官立小學舉行的香港第一個五年規劃及2026年《施政報告》地區諮詢會，聽取地區人士的意見和建議，約120名市民出席。席間，有出席的市民建議，在發展局轄下設立「屋宇維修署」，並由消防處、勞工處等調派人員加入，專責監督超過30年樓齡的舊樓維修工作。他表示，一般市民、業主立案法團缺乏足夠的專業知識，希望政府有部門介入監督維修工程，小業主只須「夾錢」。

李家超回應指，樓宇維修若由專業、可信、獨立、規管良好的機構代辦，讓市民只需要關心「夾多少錢」，而有關費用專業合理、不會被腐敗剝削，是值得多考慮的做法。他說在修訂不同條例以外，如果可以建立代辦機構，當局會朝著此方向發展。 此外，亦有市民關注到置業和就業，有市民指，在香港置業需要有一個「富爸爸」。李家超則強調，政府於不斷完善置業階梯，北部都會區發展將帶來更多土地和空間，當局亦會研究提供更大的居住面積及更佳社區配套，以改善市民居住環境。

首份五年規劃文件目標9月發表 諮詢會後，李家超會見傳媒時指五年規劃及施政報告公眾諮詢期間，已舉行90多場諮詢會，收集到的意見當中，有1.38萬份與五年規劃有關，8,500份與施政報告有關。他指，諮詢期間，不少意見反映市民對香港未來有信心，認同政府施政方向，並支持五年規劃有助香港把握中國及國際機遇。首個五年規劃諮詢期將於周五結束，政府正馬不停蹄整理及分析意見，目標在9月發表五年規劃。 另外，李家超透露，至今已有91.9%宏福苑業主簽署接受收購建議，約65.7%已完成買賣合約簽署，契約轉讓工作正有序進行。他稱，政府希望盡量以自願方式完成收購，現時提出的收購價已考慮各項因素，並安排部分「睇樓團」供居民參考。至於最終會否引用法律手段收回餘下單位，他表示政府會在最後階段再作決定，但強調會以穩妥及符合法律的方式處理。

至於獨立委員會調查進度時，李家超表示，委員會完成30場公開聆訊後，正處理大量書面證供及相關資料，工作複雜且須嚴謹進行。他強調充分信任委員會工作，政府將全力配合，並更關注委員會最終提出的建議內容，以避免同類不幸事件再次發生。 亦有傳媒關注新皇崗口岸何時正式投入服務，李家超表示，政府立場是「越早越好」，但必須先完成各項系統測試及演練，確保運作暢順、安全及有序。