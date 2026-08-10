盛事經濟帶動消費 上半年175萬旅客參與 陳茂波︰帶來58億消費額 經濟增值33億

政府積極推動「盛事經濟」。財政司長陳茂波表示，盛事活動帶動着本地和境外的人流，並讓消費呈更多面向的聯動；展望下半年，將舉辦超過100項盛事活動，帶來約59億元消費額，經濟增加價值約為33億元；當中10月香港將首次承辦亞太經合組織(APEC)財政部長會議，將有助展示香港作為國際金融中心及宜居宜業宜遊的盛事之都的吸引力。 陳茂波昨日發表網誌指，今年上半年約175萬名旅客參與逾130項盛事活動，帶來約58億元消費額及33億元經濟增加價值。他指，藝術、文創到盛事活動為本港增添了正面氛圍和消費需求。整體數據也展現良好勢頭，本港的零售業總銷貨價值已經連升14個月，今年上半年的升幅為9.6%。

三場球賽門票收入料逾1.8億元 盛事活動不僅吸引人流，更帶動多元消費。陳茂波提及，近日啟德體育園舉行的「香港足球盛會2026」和「2026年奧迪夏季巡迴賽」，三場球賽共吸引超過12萬名觀眾入場，門票收入預計超過1.8億元，並促進更多樣化的正面效益，如有啟德附近的食肆指期間的生意增長了約兩成，不少商戶也推出票尾優惠、餐飲折扣和免費泊車。旅發局亦帶領業界，在不同盛事期間在多區推動聯乘推廣，刺激消費。 陳茂波又表示，香港故宮文化博物館的「古埃及文明大展」自去年底開幕以來，已錄得超過57萬人次到訪。遊客參觀展品後，在挑選紀念品時的欣賞和專注，反映基於展品的意念創新可轉化為經濟價值。文化內容錨定了價值的基礎；產業平台決定價值的規模；盛事活動則激發價值的釋放。三者環環相扣，構成一個相互促進的蓬勃生態。香港故宮文化博物館與M+博物館上年度合計收入按年增加了22%，其中出租場地和文創產品銷售成為重要收入來源。以「古埃及文明大展」為例，博物館推出約200款相關的文創產品，總銷售額已突破3,000萬元。

下半年百項盛事料吸引185萬旅客 踏入下半年，盛事活動接踵而至。陳茂波說，本港將舉辦超過100項盛事活動，包括貿發局美食博覽、國慶煙花匯演、香港單車節和香港美酒佳餚巡禮等，預計將吸引逾185萬旅客參加，帶來約59億元消費額，經濟增加價值約為33億元。其中香港將於10月首次承辦亞太經合組織財政部長會議，屆時亞太區的重要政商領袖將雲集香港。香港會用好機會，展示香港既是一流的國際金融中心，亦是文創、藝術、體育、生活體驗豐富、宜居宜業宜遊的盛事之都。