逾六成港漂學生憂就業競爭 梁文廣：與本地生可互補發展

政府近年積極搶人才，港漂青年成為本港勞動市場的生力軍。半島青年商會最新調查顯示，近七成受訪港漂已成功在港就業，居港3至5年者的留港意願更逾九成。不過，就業問題仍是不少港漂面對的挑戰。商會建議政府加強廣東話支援並提供更多實習機會等，協助他們融入社會。有立法會議員指出港漂與本地學生各有優勢，雙方應訂立明確目標，求職時尋找適合自己的職位。

半島青年商會於今年3至7月進行調查，收集608份18至40歲港漂青年的問卷，了解他們在香港的生活適應與職涯發展情況。商會昨公布《港漂青年香港生活適應與未來計劃調查報告》，指67%港漂已投入本港勞動市場；63%在職港漂有意繼續留港定居，而居住時間越長，留港意願越強，其中居住3至5年的港漂留港意願達92%；至於學生群體，留港意願則為49%。