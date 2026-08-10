逾六成港漂學生憂就業競爭 梁文廣：與本地生可互補發展

政府近年積極搶人才，港漂青年成為本港勞動市場的生力軍。半島青年商會最新調查顯示，近七成受訪港漂已成功在港就業，居港3至5年者的留港意願更逾九成。不過，就業問題仍是不少港漂面對的挑戰。商會建議政府加強廣東話支援並提供更多實習機會等，協助他們融入社會。有立法會議員指出港漂與本地學生各有優勢，雙方應訂立明確目標，求職時尋找適合自己的職位。
半島青年商會於今年3至7月進行調查，收集608份18至40歲港漂青年的問卷，了解他們在香港的生活適應與職涯發展情況。商會昨公布《港漂青年香港生活適應與未來計劃調查報告》，指67%港漂已投入本港勞動市場；63%在職港漂有意繼續留港定居，而居住時間越長，留港意願越強，其中居住3至5年的港漂留港意願達92%；至於學生群體，留港意願則為49%。
35%學生認為公共系統語言配套不足
適應香港生活過程中，學生與在職港漂均面對不同挑戰。學生群體的主要挑戰，排名第一為就業競爭焦慮(64%)，反映畢業生對本港就業市場競爭充滿擔憂；其次為語言障礙(44%)；有35%學生認為公共系統方面語言配套不足；至於在職港漂更關注工作簽證問題(46%)及生活壓力(31%)。
港漂青年代表慕小姐亦於發布會上分享經歷。她透露，去年9月從重慶來港，在城市大學修讀市場學的碩士課程。由於初到港時不懂說廣東話，亦未結識本地朋友，生活範圍一度僅局限於校園。至加入商會並參與社區活動後，她的生活才出現變化。她憶述，在一次探訪長者的活動中，當長者得知義工團體皆為港漂青年後，不僅熱心教授廣東話與本地文化，還主動關心他們生活近況與困難。長者的熱情讓她感受到了香港社區的溫暖，亦開始逐漸融入社會。
為協助港漂青年更快適應本港生活，半島青年商會提出六大優化倡議，包括強化校園及職場廣東話應用支援、為港漂學生提供更多實習機會及職場文化培訓、推動社會包容文化等。半島青年商會會長梁巧然表示，期望透過相關倡議，為港漂青年搭建溝通橋樑，協助他們融入本地社會。
港漂為續簽 「漁翁撒網」投履歷
被問到幫助港漂求職，同時如何保障本地畢業生就業。立法會議員梁文廣稱，不少港漂為了滿足簽證續簽要求，求職時採取「漁翁撒網」的方式投遞履歷，容易加深「港漂搶本地人飯碗」的錯覺。他強調，港漂與本地學生各有優勢，兩者能夠互補，如中資公司需要內地網絡，港漂在內地市場、人脈及語言方面具優勢；本地學生則較熟悉香港文化及職場環境，在應徵本地企業，如銀行櫃員的工作，優勢更為明顯。他建議，求職者應釐清職位要求與個人目標，使合適職位能找到合適人選。
誤以為求職容易 存期望落差
城市大學全球治理與創新研究院副院長明偉傑亦指出，部分港漂學生存在「期望落差」，誤以為本港求職容易，因此校方在開學初期已向學生說明「香港搵工係困難嘅」。他鼓勵有意留在香港發展的學生，應積極爭取本地實習機會，提早累積經驗以提升競爭力。