破紀錄高溫!! 本港極端酷熱持續! 市區錄36.9℃ 上水達39.8℃

立秋過後本港天氣持續熱焫焫！受強颱風白海豚的外圍下沉氣流影響，本港氣溫連日創新高，天文台昨下午錄得攝氏36.9度高溫，是1884年有紀錄以來的最高市區氣溫，而上水更最高錄39.8度，為八十年代設置自動氣象站以來，香港境內錄得的最高紀錄。有意見質疑高溫下工作暑熱警告僅最低的黃色級別，勞工處指昨相對濕度低於夏天平日情況、風速條件良好等，故按機制發出黃色暑熱警告。酷熱天氣下，大埔一名男子懷疑在郊遊徑中暑昏迷，惜由直升機送院期間不治；另太古城有單位冷氣起火，據報16人受傷。天文台預測，白海豚外圍下沉氣流今明兩日會繼續帶來極端酷熱天氣，部分地區氣溫高達37度。

上周五是廿四節氣中的立秋，代表暑氣開始轉弱、秋季正式展開，天氣亦將逐漸轉涼。白海豚在過去周末雖沒有直接吹襲香港，但其外圍下沉氣流為廣東帶來普遍晴朗及極端酷熱天氣。天文台表示，昨日錄得最高氣溫36.9度，是1884年有紀錄以來的最高氣溫，而上水在下午3時許更錄得高達39.8度的最高氣溫，打破天文台自八十年代設置自動氣象站以來，在香港境內錄得的最高紀錄；昨另有多區同樣錄得超過38度的高溫，包括跑馬地、黃大仙及元朗。 林超英抨工作暑熱警告：取消也沒分別

在極端酷熱天氣下，不少公園球場仍然有市民打籃球或踢足球，港島一些沿岸海濱長廊亦有跑手無懼炎熱慢跑。西營盤海濱公園嬉水區剛開幕約一個多月，不少家長昨帶子女到場「放電」，雖然該處屬露天位置，但一眾小孩都樂在其中，享受噴泉噴出的水柱降溫消暑。 同時，勞工處昨早7時已發出最低級別的黃色工作暑熱警告，其後一直維持黃色級別至晚上8時取消為止，未有升級至紅色或黑色。香港天文台前台長林超英質疑，在熱到破紀錄的日子，「工作暑熱警告」還只是黃色級別，加上中暑並未列作工傷的一種，「看來這個制度取消了也沒有甚麼分別。」有立法會議員亦認為，應該要檢討發出紅色和黑色工作暑熱警告門檻是否過高。勞工處回覆查詢指，昨日雖然氣溫特別高，但相對濕度低於夏天平日的情況，且風速條件良好，天文台在10個地點量度的香港熱壓力指數大部分介乎30至少於32，因此按機制發出黃色暑熱警告。勞工處會密切留意暑熱天氣以及「工作暑熱警告」系統的運作情況，檢視系統是否需要優化。此外，對於不少網民「關注」林超英有否在此酷熱天氣下「破戒」開冷氣，他在社交平台回應稱「今年暫時未開冷氣」，又指「如果我開冷氣，我會通知大家」。

本周後期驟雨增多 助緩解高溫天氣 天文台表示，白海豚的外圍下沉氣流今明兩日會繼續為本港帶來極端酷熱的天氣，部分地區氣溫達37度或以上，呼籲市民留意身體健康狀況、多補充水分及做足防暑措施，避免戶外劇烈運動。天文台預測周三、四高溫天氣仍然持續，並預料一股西南氣流本周中期會影響廣東沿岸，該區高溫天氣持續、有幾陣驟雨，高空擾動亦會在本周後期為華南帶來不穩定天氣，該區驟雨增多，高溫天氣略為緩解。

64歲菲籍漢大埔郊遊昏迷不治 大埔昨下午近2時錄得36.8度高溫，警方在相若時間接獲報案指，一名64歲菲律賓籍男子在大埔白沙頭洲船灣淡水湖郊遊徑暈倒，懷疑中暑昏迷。救援人員接報到場後，由政府飛行服務隊出動協助送院搶救，惟他在送院途中已證實不治，其死因有待驗屍後確定。 另外，鰂魚涌太古城海棠閣20樓一個單位，下午接近3時有冷氣機起火，冒出大量濃煙。消防接報後，動用一條喉及一隊煙帽隊灌救，隨後將火救熄。據報，事發後分別有20名和30名住客自行走到天台、街頭暫避。事件導致16人不適，大多為吸入濃煙不適，他們分別送往律敦治醫院及東區醫院治理。香港理工大學機械工程學系榮休工程師盧覺強接受本報查詢稱，冷氣機起火或與電線老化、短路有關，又稱當電線長年被陽光照射，膠條或有機會慢慢熱融，繼而引致短路。他建議，住戶可留意插頭的電掣面板會否發熱，如有類似情況就要注意電線老化和短路的風險。