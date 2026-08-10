黃大仙MMA｜摩士公園粗口橫飛踢波變「開拖」　網民嘲：洪X vs X星(有片)

黃大仙摩士公園足球場發生打架。昨日(9日)網上流傳兩段影片顯示，摩士公園足球場一名球證分別向兩隊人出示紅牌及黃牌，其後兩隊球員在球場先而口角，繼而動武，其間拳來腳往，粗口橫飛，其後更有救到場，事件被網民嘲「洪X vs X星」。

綜合報道，有網民在社交平台Facebook「黃大仙友（黃大仙/新蒲崗/慈雲山/鑽石山/彩虹/樂富/竹園）」討論區發帖文，未有交代事發時間，第一段片長約6秒，顯示足球場上球證分別向兩隊人出示紅牌及黃牌；第二段片長約54秒，可見兩隊球員你推我撞，有人在地上扭打；雖然球證不停吹哨，亦有其他球員亦試圖拉開對方，惟雙方情緒高漲，不時你推我撞，互相指罵，粗口橫飛：「X你老X，插水呀！」、「我真係估你唔X到呀！」、「行X開啦！」、「X你老X攞尾彩呀？」影片尾聲球員仍在擾攘，一把女聲表示：「好驚呀」。