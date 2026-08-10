天氣｜酷熱天氣警告生效　料部分地區氣溫達37度或以上

酷熱天氣警告現正生效。天文台發出特別天氣提示，提醒巿民提防持續極端酷熱天氣，留意身體健康狀況，多補充水分及做足防暑措施。避免戶外劇烈運動。如感不適，請儘快求醫；熱帶氣旋白海豚正橫過華東並移入內陸，其外圍下沉氣流會在今明兩日繼續為本港帶來極端酷熱的天氣，部分地區氣溫達37度或以上。市民請留意身體健康狀況，多補充水分及做足防暑措施。避免戶外劇烈運動。若出現頭暈、頭痛、噁心、氣促及神志不清等徵狀，應立刻休息和求助，並儘快求醫。預料星期三及星期四高溫天氣仍然持續。而在高空擾動影響下，本週後期華南有驟雨，高溫天氣將略為緩解。