35+顛覆政權案｜上訴庭發證明書　批准11人上訴至終院

「35+串謀顛覆政權」案，45名罪成被告被判處4年2個月至10年監禁，12名罪成被告提出上訴，律政司另上訴劉偉聰罪脫。上訴庭今年2月駁回上訴，維持原判，其中11人不服再申請上訴至終審法院，案件現時暫無排期聆訊，上訴庭今早(10日)公布發出證明書，批准11人向終院申請上訴。

上訴庭今年2月宣判駁回涉案被告及律政司上訴，被告黃碧雲、鄒家成、林卓廷、何桂藍、余慧明、何啟明、陳志全、鄭達鴻、梁國雄、吳政亨及楊雪盈不服，已向終審法院申請上訴許可，僅黃子悅放棄再上訴。