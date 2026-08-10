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出版：2026-Aug-10 10:34
更新：2026-Aug-10 10:34

35+顛覆政權案｜上訴庭發證明書　批准11人上訴至終院

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上訴庭發證明書，批准11名罪成被告上訴至終院。(資料圖片)

35+串謀顛覆政權」案，45名罪成被告被判處42個月至10年監禁，12名罪成被告提出上訴，律政司另上訴劉偉聰罪脫。上訴庭今年2月駁回上訴，維持原判，其中11人不服再申請上訴至終審法院，案件現時暫無排期聆訊，上訴庭今早(10)公布發出證明書，批准11人向終院申請上訴。

上訴庭今年2月宣判駁回涉案被告及律政司上訴，被告黃碧雲、鄒家成、林卓廷、何桂藍、余慧明、何啟明、陳志全、鄭達鴻、梁國雄、吳政亨及楊雪盈不服，已向終審法院申請上訴許可，僅黃子悅放棄再上訴。

案件編號：CACC253/2024

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