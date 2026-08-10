騙案｜以「包養」為名扮律師簽約呃620萬元　警搗援交詐騙集團拘8人

警方日前打擊一個以「包養」為藉口行騙的本地援交詐騙集團，並於上周二(4日) 以涉嫌「串謀詐騙」、「洗黑錢」、及「管有危險藥物」拘捕4男4女，檢獲一批電話及電話卡等。被捕人包括集團主腦及骨幹成員，年齡介乎23歲至57歲，涉及2024年2月至今年7月的80宗案件，騙款共逾620萬元，單一損失最大金額為48萬元，所有受害人皆經轉賬支付款項。集團主腦及一名骨幹成員已於上周三(5日)在東區裁判法院提堂，案件10月28日再訊，其餘人士獲准保釋，須於9月上旬向警方報到。

有受害人遭「二次詐騙」 透過情報分析及深入調查，警方得知有本地團伙以「包養」為名，同時操控社交平台帳戶，以最新援交犯案手法欺騙受害人。騙徒首先在社交平台提出包養要求，受害人一但點撃相關話題就會被帶到聊天室，其後騙徒會假借「包養」之名以每月5至7萬元報酬為誘騙工具，吸引對方簽訂「包養合約」，又會以需要律師簽訂「保密合約」為由，要求轉至其他聊天軟件繼續對話，並在群組內假扮成富豪或律師，又會出示卡片營造專業及權威形像。在討論包養條件過程中，受害人會被要求支付律師費、違約金及高等法院費等，騙徒更聲稱合約完成後會全額退還款項。當受害人完成轉帳，騙徒隨即失聯，受害人方知「包養計劃」根本不存在，騙徒更會向部分受害人進行「二次詐騙」，聲稱可以追回騙款以騙取「手續費」。

女性受害人佔 65% 警方表示，相關案件中女性受害人佔65%，受害人年齡介乎19至41歲，其中19至29歲佔69%。職業種類方面，服務及零售業、文職支援人員共佔52%，其次為學生及專業人員，分別佔20%及15%。警方又指，2024年首半年錄得1,055宗緩交騙案，騙款共5,800萬元；去年同期已下跌至582宗案件，騙款約2,400萬元；而今年同期則錄得426宗案件，騙款約1,800萬元，反映數字近年有下降趨勢，但警方強調打擊詐騙絕不手軟，將繼續透過情報主導行動打擊犯罪集團。