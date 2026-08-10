潘冬平一家被指製噪音遭入稟　原告申援引專家報告遭拒

去年被捲入人工智能平台「藥倍安心」風波的肝癌權威醫生潘冬平一家，早前另涉一宗民事訴訟，居於其樓下的鄰居入稟要求法庭頒令禁止潘家製造噪音，並要求賠償。原告方今早(10日)在區域法院向法庭申請援引專家報告的許可，聆案官蔣文晴聽畢雙方陳詞後拒批援引專家報告，另不作訟費命令。

原告安寧，是被告的下層鄰居；5名被告依次為潘冬平、彭詠枝、兩人的兩名女兒、貝沙灣道28號貝沙灣某座某2個單位的佔用人。入稟狀指，原告要求法庭頒令禁止被告等繼續製造、導致或允許噪音、音樂等聲浪出現，包括鋼琴聲音及其他噪音，而該些聲音可能對他人造成滋擾、損害或不便，及干擾他人的權利、利益、舒適和便利等。原告另要求被告就違反大廈公契的行為作出賠償、支付相關利息及訟費。