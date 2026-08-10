尋人｜72歲老翁譚慶文火炭行山與隊友走散失聯兩日 家人憂脫水中暑急求援

72歲老翁譚慶文行山失蹤兩日，至今下落不明其家人急求各界援助。

上周六（8日）上午約9時，老翁譚慶文偕友人由火炭駿洋邨出發結伴上山，惟途經上桂地新村附近時與隊員走失，其後失聯。據其女兒表示，曾於同日晚上8時許一度成功聯絡父親，當時父親稱正下山，將會見到黃竹洋村，惟之後手提電話疑電量耗盡致通訊中斷，自此音訊全無。根據紀錄，手機最後訊號位置估計在晉名峰附近。女兒坦言，近日天氣酷熱，擔心他因脫水而被困山中，希望大眾多加留意。女兒又表示，父親平時熱愛行山，且擁有30年豐富經驗。