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出版：2026-Aug-10 16:31
更新：2026-Aug-10 16:31

尋人｜72歲老翁譚慶文火炭行山與隊友走散失聯兩日 家人憂脫水中暑急求援

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72歲老翁譚慶文行山失蹤。（fb「香港守望者服務團」圖片）

72歲老翁譚慶文行山失蹤兩日，至今下落不明其家人急求各界援助。

上周六（8日）上午約9時，老翁譚慶文偕友人由火炭駿洋邨出發結伴上山，惟途經上桂地新村附近時與隊員走失，其後失聯。據其女兒表示，曾於同日晚上8時許一度成功聯絡父親，當時父親稱正下山，將會見到黃竹洋村，惟之後手提電話疑電量耗盡致通訊中斷，自此音訊全無。根據紀錄，手機最後訊號位置估計在晉名峰附近。女兒坦言，近日天氣酷熱，擔心他因脫水而被困山中，希望大眾多加留意。女兒又表示，父親平時熱愛行山，且擁有30年豐富經驗。

消防處、直升機、民間組織出動尋人

消防處等救援人員目前仍在上址一帶進行搜索，並在火炭坳背灣街及達業里設集合處，飛行服務隊亦出動直升機支援。民間組織「香港守望者服務團」昨日亦協助尋人，暫未有消息。

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警方昨日曾（9日）呼籲市民提供消息。72歲男子譚慶文周六（8日）上午離開其位於碧田街的住所後便告失蹤，其家人遂向警方報案。他身高約1.73米，體重約65公斤，中等身材，方面型，黃皮膚及蓄短白髮。他最後露面時身穿藍色上衣、黑色短褲、橙白色鞋，以及攜有一個黑色背包。警方呼籲如任何人有該失蹤老翁的消息或曾見過他，請致電3661 1176或5562 1342，或電郵至[email protected]與新界南總區失蹤人口調查組，或與任何一間警署聯絡。

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