網上籲公開非禮案事主資料判囚兩周　30歲男上訴得直改判緩刑兩年

一名男子前年在網上平台發文，要求網民披露受匿名令保護的非禮案女事主個人資料，被判囚2個月，但他不服刑罰過重提上訴。高等法院暫委法官張潔宜今日(10日)頒判詞指，涉案留言只吸引了6個「讚」，女事主個人資料最終沒有被公開，最終裁定上訴得直，改判囚兩個月，緩刑兩年。

上訴人陳奕霖(30歲)，承認一項煽惑他人未獲資料當事人同意下披露個人資料罪，判囚2個月。他其後提出上訴，認為原審裁判官錯誤地拒絕考慮緩刑或社會服務令、拒絕接納上訴人情況屬一時失言，認為本案判刑明顯過重，與另外兩名同帖同罪被告的判刑存在極大差異。