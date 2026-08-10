洪水橋拖屍案無業男誤殺等罪成　判囚3年9個月

2022年一名無業男子於洪水橋住所內以棍擊斃女友，以板車拖運屍體時被途人發現，他被捕後承認為助女友減肥錯手將她打死。陪審團上月裁定謀殺罪脫、誤殺罪成。法官張慧玲為被告索取報告後，今日(10日)在高等法院判被告入獄3年9個月。

被告吳家聲(29歲)，否認於2022年4月28日至4月29日，在香港元朗洪水橋富安花苑某單位謀殺葉芷清，但承認阻止合法埋葬葉芷清的屍體。被告開審前擬承認誤殺罪，但不獲控方接納。經審訊後，陪審團以5比2大比數裁定他謀殺罪脫，另一致裁定誤殺罪成。驗屍結果顯示，死者頭部和身體多處受傷，頭頂有鈍器引致的傷痕，後腦位置大面積出血，身體逾半遭腐蝕性液體燒傷，死因是窒息、頭傷和腐蝕性物質造成大面積皮膚燒傷。