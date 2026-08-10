蜘蛛俠英雄重生｜觀眾舉報他人影彩蛋職員令刪相　發行商：多謝你

由漫威與索尼合力推出的超級英雄電影《蜘蛛俠：英雄重生》，上月底在香港上映後，口碑和票房節節上升。有觀眾在九龍灣一間戲院欣賞期間，發現有其他觀眾涉嫌違規用電話拍攝片尾彩蛋，在開口提醒後對方僅「睥一睥」而未有停手。目擊偷拍過程的觀眾，最終在完場後通知戲院職員並獲迅速處理，她事後公開感謝有關戲院職員，發行商索尼影業亦感謝她「守護其他觀眾入場感受驚喜的權利」。

職員要求一併清除「最近刪除」資料夾 事發於剛過去的周日晚上，一名女觀眾在九龍灣MCL德福戲院觀賞《蜘蛛俠：英雄重生》期間，發現前方有男觀眾用電話拍攝片尾彩蛋。她見狀隨即開口提醒「戲院唔影得相㗎喎」，惟對方一行4人並未理會，僅「睥一睥」事主便繼續違規行為，事主最終在電影完場後向戲院職員求助。戲院職員接獲舉報後，隨即截停涉事男觀眾及飭令刪除照片，表明若不配合便要通知經理處理，又要求對方須一併刪除在相簿及「最近刪除」資料夾內的電影照片。

事主及後在社交平台發帖分享事情經過，感謝戲院職員迅速處理，並補充當時因過於心急向職員說明情況，期間不禁頻說粗口，「希望冇嚇親人。」索尼影業的官方帳戶在帖文留言稱，感謝事主的勇敢，「多謝你好勇敢，守護咗其他觀眾入場感受驚喜嘅權利。」帖文亦有其他留言指出，現時戲院職員會勤於打擊偷拍電影的行為，「唔駛擔心職員唔理你」，同時有不少人支持事主的做法，更有同場觀眾透露「我坐山頂嗰排，聽到你好勇猛××佢」。