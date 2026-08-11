AI時代及早裝備自己 HKIIT課程助你在實戰中累積經驗 開拓升學、就業與創業路向

面對人工智能、大數據及數碼轉型帶來的新機遇，愈來愈多年輕人希望及早掌握科技技能。然而，相比單純學習理論，不少學生更重視如何將知識應用到真實情境之中。香港資訊科技學院（HKIIT）透過專題項目、比賽、實習及業界合作，讓學生有機會接觸實際工作環境，為未來發展累積經驗。 憑 AI 項目奪金獎 將興趣延伸到實際應用 修讀數據科學及人工智能高級文憑的楊逸鴻Jacky，一直對人工智能及機器學習感興趣，亦曾參與多個粵語技術相關開源項目，希望透過科技為粵語文化保存出一分力。Jacky表示，修讀課程前一直覺得人工智能離日常生活很遠，直至開始學習後，才發現相關技術早已融入生活，例如手機輸入法背後便涉及自然語言處理技術。修讀期間，他參與Hong Kong Techathon+ 科創比賽，與跨院校團隊開發AI語音訓練項目「SpeakRight」，利用AI聲音轉換技術協助語音學習，最終奪得金獎。Jacky表示，比賽讓他有機會將課堂知識應用到實際項目，同時學習跨學科合作的重要性，也讓他對人工智能在教育及社會服務上的應用有更深入理解。

接觸遊戲開發後 找到清晰升學方向 修讀遊戲軟件開發高級文憑的Anson，最初在基礎課程文憑（DFS）接觸遊戲開發單元時，才真正認識這個行業。他形容自己當時對相關知識幾乎一無所知，但在老師指導下逐漸培養興趣，繼而決定升讀相關課程。透過編程及遊戲開發訓練，他除了學習設計和技術知識，亦了解到一個遊戲項目背後涉及的規劃、開發及團隊合作過程。Anson坦言，過去曾一度對前路感到迷惘，重新投入學習後，不但獲得到赴英國升學機會，更成功取得逾30萬港元的賀維雅基金會獎學金，未來將繼續在遊戲開發範疇深造。

實戰項目累積經驗 軟件工程高級文憑二年級學生林煒丁Danny，由基礎文憑（資訊科技）銜接升讀HKIIT。他表示，課程內容涵蓋網站、手機應用程式及系統開發等範疇，而學校的專題項目與實際工作模式十分接近，讓他提早接觸真實工作環境。

Danny表示，當初選擇軟件工程，正是因為課程內容廣泛，而且着重實作，不少科目都要求學生開發可供實際應用的產品，例如網站、手機應用程式或大型系統。透過一次又一次專題項目，他不但掌握技術知識，亦逐漸了解自己的興趣所在，希望日後透過技術開發產品，解決實際問題。 校友回校分享 以業界實戰經驗啟發學弟學妹 除了學生在校期間累積經驗，不少校友畢業後亦持續與母校保持聯繫。417 Technology Limited兩位聯合創辦人馬寶謙（Mable）及黃積安（Jacky）早前與HKIIT合作舉辦創科比賽及培訓活動，為學生提供工作坊及技術支援。

417 Technology Limited聯合創辦人馬寶謙Mable（左二）及黃積安Jacky（右二）與另外2位師弟妹合照。

Mable表示，看到不少學生由零開始學習Wonderland平台，短短數星期已能獨立完成作品，學習能力和創意均超出預期。Jacky則認為，除了技術能力外，學生亦需要了解業界實際需要及市場關注的問題，才能進一步將創意轉化為具價值的產品。 把興趣發展成事業 曾修讀遊戲及動畫高級文憑的方宗泰，其後升讀香港理工大學互動媒體設計課程，現正籌備創業項目。熱愛遊戲的他，希望把興趣發展成專業，因此選擇報讀相關課程。遊戲及動畫高級文憑課程涵蓋遊戲設計、動畫製作及軟件應用等內容，讓他更好地掌握遊戲開發流程。就讀期間，方宗泰曾與隊友奪得全港遊戲設計比賽冠軍，亦透過參與各類展覽和比賽，接觸互動遊戲、虛擬實境（VR）等不同範疇。現時他正嘗試結合遊戲設計、互動媒體及無人遙控車技術，開發具競技元素的娛樂項目，希望把過往所學應用到產品開發之中。

夜間兼讀制課程 助你轉換事業跑道 除了全日制高級文憑課程外，HKIIT亦提供夜間兼讀制高級文憑，為有意轉行或持續進修的人士提供靈活進修選擇。AI浪潮下，轉換理想事業跑道，絕非遙不可及。 夜間兼讀制資訊科技課程畢業生Woody，正正以親身經歷證明，只要及早裝備自己，轉型發展同樣可以踏實實現。 Woody原本於大學主修工程物理學，畢業後一直從事實驗室相關工作。其後，他留意到資訊科技行業發展迅速，機遇處處，遂萌生轉型念頭。雖然入讀前並無資訊科技背景，但他仍決心報讀 夜間兼讀制資訊及通訊科技高級文憑，希望透過系統化學習，穩固專業基礎，並取得廣受認可的學歷，為投身IT行業作好準備。

修讀課程期間，Woody學習到程式編寫、系統開發等專業知識及實用技能。這些學習成果不但有助他應付現時程式開發相關工作，更協助他順利銜接英國大學的電腦學相關學士學位課程，進一步提升專業能力及學歷水平，為未來發展開拓更廣闊前景。

夜間兼讀制資訊及通訊科技高級文憑畢業生Woody