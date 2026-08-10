維多利亞青年商會辦祖父母節　250名義工為264名長者按摩　創世界紀錄

維多利亞青年商會舉辦的第37屆祖父母節「見・觸・愛」，安排逾250名義工同時為264名長者同時進行手部按摩，成功創下世界紀錄協會「最多長者同時接受擁抱與手部按摩」世界紀錄。商會表示，活動創下全新世界紀錄，為本港推動跨代共融寫下具標誌性的一頁。

維多利亞青年商會於2月份發表「樂齡身心靈健康調查」，指出即使與家人同住，長者亦難逃「情感孤立」的困境；因而應調查結果，匯聚了超過30個支持及贊助機構，安排逾250名義工同時為264名長者同時進行手部按摩，盼透過細心的手部按摩舒緩長者身心，直接向長者傳遞愛意與關懷。大會盼這項全新世界紀錄的誕生，能夠將「見・觸・愛」的精神延續至社區每一個角落，鼓勵更多市民在日常生活中多給予身邊長者擁抱與關心。