維多利亞青年商會辦祖父母節　250名義工為264名長者按摩　創世界紀錄

維多利亞青年商會舉辦的第37屆祖父母節「見・觸・愛」，安排逾250名義工同時為264名長者同時進行手部按摩，成功創下世界紀錄協會「最多長者同時接受擁抱與手部按摩」世界紀錄。商會表示，活動創下全新世界紀錄，為本港推動跨代共融寫下具標誌性的一頁。
維多利亞青年商會於2月份發表「樂齡身心靈健康調查」，指出即使與家人同住，長者亦難逃「情感孤立」的困境；因而應調查結果，匯聚了超過30個支持及贊助機構，安排逾250名義工同時為264名長者同時進行手部按摩，盼透過細心的手部按摩舒緩長者身心，直接向長者傳遞愛意與關懷。大會盼這項全新世界紀錄的誕生，能夠將「見・觸・愛」的精神延續至社區每一個角落，鼓勵更多市民在日常生活中多給予身邊長者擁抱與關心。
最年長者達102歲
活動現場氣氛溫馨感人，在逾30個界別機構的共同見證下，大批義工與長者一對一互動。264名長者在義工的陪伴下，同時接受擁抱與手部按摩，現場最年長者更達102歲。經世界紀錄協會認證官即場嚴格核實後，大會獲正式頒發證書。證書確認：「2026年8月8日，由維多利亞青年商會舉辦協辦的『見・觸・愛』世界紀錄挑戰活動在香港嶺南鍾榮光博士紀念中學禮堂舉行，共有逾264名長者同時接受擁抱與手部按摩，創世界紀錄協會『最多長者同時接受擁抱與手部按摩』世界紀錄。」
魏明德：長者與家人同住也可能感孤獨
立法會議員(選舉委員會界別)魏明德主禮時表示，即使長者與家人同住，也可能感到孤獨或沉悶；因此除了生活照顧外，實際的關懷、義工支援和情感交流同樣重要；呼籲加強長者情緒健康的社區支援、推動跨界別合作及跨代共融，並鼓勵大家每天關心長輩、陪伴家人，而不只是於節日或特別日子表達關愛。他又指， 「見・觸・愛」不僅是香港社會的一項慈善創舉，更為社區注入了滿滿的正能量。