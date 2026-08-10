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出版：2026-Aug-10 22:46
更新：2026-Aug-10 22:46

Ray Online｜郭浩景澄清無籲夏天勿開冷氣　就盜用身份傳假資訊交執法部門處理

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郭浩景發表聲明，交代自己畀人盜用身份捏造言論並製圖，並會將事件交執法部門嚴肅處理。(資料圖片／周令知攝)

郭浩景發表聲明，交代自己畀人盜用身份捏造言論並製圖，並會將事件交執法部門嚴肅處理。(資料圖片／周令知攝)

鰂魚涌太古城一個單位禮拜日有冷氣機短路起火，事後有人製作假圖，訛稱東區區議員郭浩景呼籲為預防火警，夏天唔好開冷氣。郭浩景隨後發聲明澄清，話幅假圖記載咗佢從未發表過嘅言論，強調自己冇講過嗰番說話，仲提到會就今次「嚴重盜用身份」同散播假資訊嘅行為，交相關執法部門處理。

郭浩景澄清流傳嘅假圖，所有內容同言論都係捏造。( 郭浩景FB截圖) 郭浩景再次強調冇講過「夏天避免開冷氣免火警」嘅言論。( 郭浩景FB截圖) 太古城海棠閣一個單位周日有冷氣機短路起火。(資料圖片) 太古城海棠閣一個單位周日有冷氣機短路起火。(資料圖片) 太古城海棠閣一個單位周日有冷氣機短路起火。(資料圖片)

澄清假圖所有內容言論皆捏造

太古城海棠閣一個單位禮拜日發生火警，經初步調查相信冷氣機短路肇禍。事後社交平台流傳一張附有郭浩景樣貌嘅文字製圖，圖文並茂話佢呼籲街坊「為預防太古城發生火警，建議夏天不要開空調」，下面就寫上「防範火警，人人有責」、「夏天用電量過高易引致電線短路，請謹慎用電」字句。圖片底部更加有兩個標誌，其中一個類似香港特區區徽，旁邊就有多種聯絡方法。

網上唔少人睇完張圖都直接當真，郭浩景禮拜一日頭喺社交平台發表聲明澄清，話近日有人未經佢授權就盜用佢身份同照片，製作並散播內容失實嘅偽造網圖，記載佢從未發表過嘅言論，同埋附有虛假電話同偽造二維碼，意圖誤導公眾。佢嚴正澄清，嗰張網圖所有內容同言論都係捏造，並唔代表佢本人同區議員辦事處嘅立場。

夜晚再澄清無發表「避免開冷氣免火警」言論

郭浩景仲話，網圖入面嘅聯絡資料同二維碼都係假嘅，可能涉及網絡詐騙或惡意程式，呼籲街坊市民提高警覺，唔好打嗰個電話或掃描二維碼，以免受騙或導致個人資料外洩。針對今次「嚴重盜用身份」同散播假資訊嘅行為，佢就話會交由相關執法部門嚴肅處理。去到夜晚郭浩景再進一步澄清，「聲稱本人提出『夏季為避免火警不應開啟冷氣』之言論，有關內容並非本人所講」，提醒市民要分辨資訊真偽，唔好轉發虛假內容。

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