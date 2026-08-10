Ray Online｜郭浩景澄清遭冒名捏造言論　就盜用身份傳假資訊交執法部門處理

鰂魚涌太古城一個單位禮拜日有冷氣機短路起火，事後有人製作假圖，訛稱東區區議員郭浩景呼籲為預防火警，夏天唔好開冷氣。郭浩景隨後發聲明澄清，話幅假圖記載咗佢從未發表過嘅言論，強調自己冇講過嗰番說話，仲提到會就今次「嚴重盜用身份」同散播假資訊嘅行為，交相關執法部門處理。

澄清假圖所有內容言論皆捏造

太古城海棠閣一個單位禮拜日發生火警，經初步調查相信冷氣機短路肇禍。事後社交平台流傳一張附有郭浩景樣貌嘅文字製圖，圖文並茂話佢呼籲街坊「為預防太古城發生火警，建議夏天不要開空調」，下面就寫上「防範火警，人人有責」、「夏天用電量過高易引致電線短路，請謹慎用電」字句。圖片底部更加有兩個標誌，其中一個類似香港特區區徽，旁邊就有多種聯絡方法。

網上唔少人睇完張圖都直接當真，郭浩景禮拜一日頭喺社交平台發表聲明澄清，話近日有人未經佢授權就盜用佢身份同照片，製作並散播內容失實嘅偽造網圖，記載佢從未發表過嘅言論，同埋附有虛假電話同偽造二維碼，意圖誤導公眾。佢嚴正澄清，嗰張網圖所有內容同言論都係捏造，並唔代表佢本人同區議員辦事處囓立場。