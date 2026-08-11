逾七成港人工作用AI 四成人憂就業保障下降

人工智能(AI)發展迅速，AI的應用有助簡化工作流程及提升效率。有調查發現，逾七成港人在日常工作中使用AI工具，普及率顯著高於全球平均水平。但同時逾半初級員工擔心現有技能或因AI而貶值，四成則認為AI令其就業保障感下降。負責研究的科大指，AI發展迅速，未來三年將顯著影響職場，政府、企業及教育機構必須攜手縮窄不同群體之間的AI能力差距，為在職人士提供更多培訓和持續進修機會，協助他們掌握實用的AI技能。 研究由科大商學院主導，於3月至4月透過大型網上平台收集3,722份問卷，其中六成為30至49歲核心勞動人口；近半受訪者從事金融服務、資訊科技等行業。72.7%受訪者表示每天或每星期會在工作中使用AI，比例遠高於全球平均水平的31%。當中81.7%應用生成式AI工具，如ChatGPT、Gemini等，主要是協助撰寫及整理文件、進行資料摘要與分析，以及支援構思創意內容等工作。

近八成人認為AI為工作帶來正面影響，主要體現於提升效率、生產力及工作質素。大部分人認為AI正在重塑工作方式，而非直接取代工作崗位。但亦有逾半初級員工擔心現有技能或因AI而貶值，四成受訪者則認為AI令其就業保障感下降。另外，有逾七成人有意提升AI相關技能，仍有近六成人從未接受過任何相關培訓。 投身教育界的科大畢業生陳皚慧(Audrey)表示，實習期間曾將AI融入教學，累積相關實務經驗。她指出，AI不但可協助教師檢視教學目標，更能把低階記憶題轉化為高階思考題，提升學生的分析能力。但她認為AI始終無法取代教師的角色。她透露，實習期間曾發現有學生照抄AI提供的錯誤答案，反映部分學生缺乏辨別資訊真偽的能力；亦認為教師不僅是知識的傳遞者，更肩負引導學生判斷資訊真偽、促進課堂互動及提供情緒支援等職責，這些都是AI難以取代的關鍵價值。

去年《施政報告》提出積極推動「AI+」發展。領導相關研究的香港科技大學副校長(行政)、資訊、商業統計及營運學系講座教授譚嘉因稱，要成功落實香港的「AI+」發展策略，不僅需要加快AI技術的應用與普及，更重要的是確保不同背景及行業的勞動人口均能受惠於這股轉型浪潮。 譚嘉因指，由於基層員工較多從事重複及程序化工作，因此對被AI取代的憂慮相對較大。不過，他強調，雖然港人日常使用AI的比率不低，但企業將AI深度融入日常工作流程仍處於起步階段，而新技術在取代部分工作的同時，亦會創造新的職位。他認為，政府、企業及教育機構必須攜手合作，縮窄不同群體之間的AI能力差距，並為在職人士提供更多培訓及持續進修機會，協助他們掌握實用的AI技能。同時，政府應向資源較有限的中小企提供支援，協助企業推動AI轉型。只有讓更多人具備運用AI的能力，香港才能建立更具創新力、包容性和競爭力的經濟體系。