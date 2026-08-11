連翔道西九龍公路無人機執法 警︰打擊違例駕駛

警務處昨起為期兩周統籌五大總區交通部進行名為「亮景」及「同行者」的全港交通執法行動。西九龍交通部管制及執行組昨將首次在連翔道及西九龍公路使用無人機進行交通執法，重點打擊不專注駕駛行為，包括不小心駕駛、駕駛時使用流動電話，以及不遵從交通標記及標誌等。

示範期間，警員透過無人機發現兩宗違例個案。其中在連翔道，一架白色私家車違規由第一線切去第三線，地面交通警員收到通知後，隨即展開追截，並向司機作出票控。另一宗違例個案，涉及在西九龍公路，一輛泥頭車違規在快線行駛，其後警車將泥頭車截停，並作出票控。西九龍交通部執行及管制組特遣隊主管鄭皓銘表示，在經過風險評估後，確定合適情況下，警方會使用無人機執勤，相關執法地點附近會設置「警察無人機執勤中」的告示，執法時無人機會亮起紅藍燈，錄影搜證會嚴格遵守《個人資料(私隱)條例》。