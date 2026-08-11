治前列腺癌後或現尿失禁 公院新技術調節尿道壓力助控

前列腺癌為本港男性第三大癌症，治療期間或導致尿失禁等長期後遺症。瑪麗醫院引入亞洲首次應用的新一代尿道壓力調節技術，在會陰置入可填充矽膠水囊承托尿道肌肉，病人如常小便都可有足夠壓力排尿，5年內更換組件機率低於6%，需要時更可經皮下注射孔調節水囊水量。團隊指，新技術可應用於不同程度尿失禁的病人，至今已完成16宗個案。 現時前列腺癌主要靠前列腺切除術及放射治療根治，過程難免影響周邊的尿道括約肌和神經，導致尿失禁成為主要長期後遺症之一，大約每10名病人就有1人出現較影響生活的尿失禁。

瑪麗醫院前年引入新一代尿道壓力調節技術，把類似男性尿道懸吊帶的可填充矽膠水囊置於會陰部，固定後的裝置可在尿道肌肉外，提供輕柔及大範圍的平均壓力，病人正常小便都可有足夠壓力排尿，毋須如傳統技術般要在排尿前手動按泵。術後在陰囊下會有一個皮下注射孔，日後可注入生理鹽水調節承托力和控尿效果。 這項技術為亞洲首次應用，相對傳統用控制泵的人工尿道括約肌，以及手術後無法調整的男性尿道懸吊帶，新技術適用前列腺術後任何程度尿失禁的患者，文獻亦指出因不涉及複雜水泵的組件，置入體內5年後要替換的機率大減至5.75%。團隊至今完成16宗個案，瑪麗醫院泌尿科專科駐院醫生王庭峰稱，病人如本身有尿道問題、患嚴重膀胱活躍症，或有持續的尿道發炎、感染等問題，就不適合安裝裝置。

病人憶術後尿滲情況大有改善 現年71歲的張先生2022年確診前列腺癌，縱使曾經接受幫助尿控的骨盆底肌肉訓練，他在切除前列腺後仍有尿滲問題。他憶述當時嚴重影響睡眠和日常外出、做運動，每日都要穿尿褲或尿片，並攜帶一些後備尿片供外出時更換；直至接受新技術後滲漏情況大幅改善，目前做運動最多也只是輕微滲尿。瑪麗醫院團隊未來會繼續改良前列腺癌根治手術，如研究進一步縮細傷口範圍，研究「比微創更微創」的技術，又期望可把技術逐步在其他公立醫院推廣。