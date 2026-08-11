疑患抑鬱漢碧瑤灣持刀傷人 女傭中三刀 保安擦傷 家貓同受創

薄扶林域多利道碧瑤灣對開發生傷人案，一名南亞裔男子疑先斬傷住所內家貓，再持刀落樓追斬途人，事件中一名女傭和保安受傷。據報，被捕男子患有抑鬱症，與兩名傷者並不認識。 網上片段見到一名赤裸上身、沒穿鞋的男子，手持生果刀追向一名女子，她逃走期間跌在地上，男子疑進一步施襲；一名穿黑衣男子和一名持掃帚保安員上前將疑兇與女傭分開，其後另一名保安員亦上前協助。 另一片段則看到，疑兇將目標轉移向黑衣男和保安，期間一名保安後退期間倒地，即時用腳踢向對方，在場另一名保安即上前阻止疑兇進一步施襲。期間，警方到場將疑兇拘捕，涉嫌傷人，消息指，現場黑衣人為疑兇友人。

事發在昨早9時半，警方接獲多人報案，指碧瑤灣48座外有人持刀傷人，之後拘捕一名22歲非華裔男子。現場遺下相信是涉案生果刀。案件中，一名61歲外傭背和頸共3處中刀傷，一名61歲保安員手肘擦傷，兩人送瑪麗醫院治理。警方到疑犯碧瑤灣住所調查，發現一隻貓的耳朵有刀傷，通知愛護動物協會派人將牠帶走治理。

精神科專科醫生麥永接表示，精神病患者一般鮮有突然病發，不同患者病發的情況亦不一，若病人出現部分徵狀則要多加留意。他舉例，部分人睡眠質素轉差，會失眠和扎醒；亦有人會出現思想上的混亂和多疑等。麥永接亦指，有部分患者或以為已痊癒，在服藥期間自行停藥，令病情復發。 雖然近日接連發生兩宗涉精神病患者傷人的案件，惟麥永接強調，精神病患者以暴力傷人的情況並不常見，社會不應該標籤他們，令大眾誤將暴力與精神病人畫上等號。他表示，如家人或朋友察覺患者有異常，或患者察覺自己有上述症狀出現，應該及時聯絡負責跟進的個案經理，或尋求醫生協助。

香港樓宇管理僱員工會發聲明，讚揚前線保安員英勇及守望相助精神，並要求涉事物管公司向有關保安員作出實質嘉許。工會又指，事件反映前線保安員面對突發暴力事件時裝備不足，建議物管公司配備合法合規的防禦性裝備，並加強相關應變及退避訓練。