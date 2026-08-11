今日續極端酷熱 市區高逾35度 何啟明︰會檢討暑熱機制

本港天氣持續酷熱，昨日市區氣溫最達攝氏35.4度，上水更出現39.3度高溫。天文台預計，今日普遍晴朗，天氣極端酷熱。受高空擾動影響，周五至周末期間有幾陣驟雨，有望略為緩解高溫天氣。對天文台前日錄得是有紀錄以來最高氣溫，坊間關注工作暑熱警告機制的運作，勞福局指，勞工處將與天文台等部門檢討現有機制。
香港昨日天氣普遍晴朗，昨午天氣極端酷熱，多處地區氣溫上升至37度或以上，當中元朗公園錄得38度。上水錄得39.3度。天文台預計，廣東今日普遍晴朗，本港天氣仍極端酷熱，市區氣溫最高達35度，部分地區氣溫達37度或以上。預料一股西南氣流會在隨後一兩日影響廣東沿岸，市區最高氣溫在33至34度左右，新界再高兩三度，亦有幾陣驟雨。高空擾動會在周五至周末期間為華南帶來不穩定天氣，該區驟雨增多。而一道廣闊低壓槽會在下周初逐漸影響南海北部至台灣以東海域。
天文台提醒，市民應留意身體健康狀況，多補充水分及做足防暑措施。避免戶外劇烈運動。若出現頭暈、頭痛、噁心、氣促及神志不清等徵狀，應立刻休息和求助，盡快求醫。
上水一連兩日錄得逾39度
上水一連兩日錄得逾39度高溫。天文台高級科學主任張冰昨早在電台節目解釋，上水位於本港北面內陸，受日照影響，升溫情況會較臨海地方快。張冰指出很大機會發展一個超強的「厄爾尼諾」，是指赤道太平洋中部和東部海面溫度變得異常溫暖的自然氣候現象。今明兩年全球天氣仍然異常酷熱，今年夏季有機會較平常長。
本港前日天氣極端酷熱，錄得1884年有紀錄以來最高氣溫，但勞工處僅發出最低級別的黃色工作暑熱警告。外界關注工作暑熱警告機制的運作問題。勞福局副局長何啟明昨出席一項活動後回應指，勞工處會與包括天文台等不同部門合作並繼續商討，檢討現有機制，及繼續做好相關工作，同時會聆聽市民及前天文台台長等各方人士的意見。
工權會倡採雙軌機制
工權會總幹事蕭倩文發文指，多名前天文台台長均認同國際通行的「濕球黑球溫度指數」(WBGT)具參考價值，而樂施會去年數據顯示，本港部分日子WBGT已達紅色警戒水平，但勞工處暑熱指數卻未達相應級別。
她續指，據政府回應現行暑熱指數除考慮氣溫及濕度外，亦納入急症室求診數據等因素，更能反映本港實況，過往亦曾因濕度極高而在氣溫僅約30度時發出黃色警告。蕭倩文認為，當局可考慮採用雙軌甚至多軌機制，同時參考不同暑熱評估指標，並以最先達警戒級別的數據作為預警依據。
她又指出，現時認證中暑為工傷並獲賠償的門檻甚高。勞工處資料顯示，近年每年有20至30宗工傷中暑個案，但死亡個案為零。工權會曾跟進有工人在黃色暑熱警告下工作期間猝死，最終被列為心臟問題個案。她建議，因酷熱天氣誘發原有疾病的情況亦應納入工傷保障範圍。