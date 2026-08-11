今日續極端酷熱 市區高逾35度 何啟明︰會檢討暑熱機制

本港天氣持續酷熱，昨日市區氣溫最達攝氏35.4度，上水更出現39.3度高溫。天文台預計，今日普遍晴朗，天氣極端酷熱。受高空擾動影響，周五至周末期間有幾陣驟雨，有望略為緩解高溫天氣。對天文台前日錄得是有紀錄以來最高氣溫，坊間關注工作暑熱警告機制的運作，勞福局指，勞工處將與天文台等部門檢討現有機制。

香港昨日天氣普遍晴朗，昨午天氣極端酷熱，多處地區氣溫上升至37度或以上，當中元朗公園錄得38度。上水錄得39.3度。天文台預計，廣東今日普遍晴朗，本港天氣仍極端酷熱，市區氣溫最高達35度，部分地區氣溫達37度或以上。預料一股西南氣流會在隨後一兩日影響廣東沿岸，市區最高氣溫在33至34度左右，新界再高兩三度，亦有幾陣驟雨。高空擾動會在周五至周末期間為華南帶來不穩定天氣，該區驟雨增多。而一道廣闊低壓槽會在下周初逐漸影響南海北部至台灣以東海域。