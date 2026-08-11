警破詐騙集團拘8人 涉呃逾620萬 客制劇本扮富豪律師 提「包養」合約作餌 心理學家：勿低估騙徒心理操縱手段

不少人或許都曾閃過「我不想努力了」的念頭，但若這類想法被騙徒乘虛而入，隨時反致破財。警方搗破一個網上援交詐騙集團，其手法是假扮富豪，提出「包養」合約，誘騙受害人繳交「保證金」等費用；當受害人驚覺受騙後，集團更假扮律師協助追討損失，從而作「二次詐騙」。警方拘捕8名集團首腦及骨幹成員，涉達80宗案件，總涉款逾620萬元，其中單一最高損失48萬元。心理學家指出，騙徒度身訂造劇本，將騙局包裝成彼此互動、互相理解，呼籲市民切勿低估騙徒的心理操縱手段。

犯案手法

警方網罪科早前鎖定一個「包養」援交詐騙集團，於上周二(4日)拘捕4男4女，年齡介乎23至57歲，涉嫌串謀詐騙、洗黑錢及管有危險藥物，並檢獲多部手提電話及電話卡等證物。被捕人士涉及80宗案件，共騙逾620萬元，單一最高損失48萬元。主腦及一名骨幹成員(分別28及29歲)暫被控一項「串謀詐騙」及「洗黑錢」罪，已於上周三(5日)提堂，10月28日再訊，其餘保釋候查，於9月上旬向警方報到。警方相信今次行動已瓦解該個本地犯罪集團。

警方網罪科科技罪案組總督察陳麗如表示，該詐騙集團自2024年2月起開始活躍，主要在交友平台尋找目標，以每月5萬至7萬元作利誘，向受害人提出「包養」合約。隨後，騙徒會要求受害人轉至其他通訊軟件，並在聊天群組內與同夥分別假扮富豪與律師，同時展示相關卡片等逐步博取受害人信任。騙徒之後會要求受害人先轉帳支付「簽約」所需的律師費及違約金，並訛稱款項將全額退還，最終卻捲款失聯。部分受害人驚覺受騙後，更遭遇假冒律師的騙徒二次接觸，聲稱能代為追討損失，誘使他們再次支付「手續費」，直至再次轉帳後才醒覺陷入「二次詐騙」。

受害者背景廣泛 陳麗如指，今次受害者背景相當廣泛，在80名受害人中，女性佔65%，年齡則介乎19至41歲，其中19至29歲的年輕族群更佔69%。受害人的職業分布以服務及零售業(如營業員、侍應)與文職支援人員(如文員)最多，兩者合計佔52%；其次為佔20%的學生；另有15%為專業人士，包括教師及醫護人員等。 網罪科警司張巧儀補充，整體援交騙案近年錄得跌幅，2026年上半年錄得426宗案件(損失約1,800萬元)，相較於2024年同期的1,055宗(損失5,800萬元)出現顯著減少，僅佔同期整體網上騙案的4%。儘管相關數字有所下降，她強調警方打擊詐騙仍絕不手軟，未來會繼續透過情報主導行動，全力瓦解犯罪集團。

騙徒與受害人對話

心理學家：利用「沉沒成本」效應 警察臨床心理學家馮浩堅指，受害者來自不同階層且不乏具備社會經驗者，足見這並非一宗簡單的騙案，市民切勿低估騙徒的心理操縱手段。他分析，騙徒往往先以廣告勾起受害者的好奇心，隨後再量身訂造個人化劇本，將騙局包裝成彼此互動、互相理解。例如針對女性目標時，騙徒會把自己形塑成專業或成功人士，並營造出剛受情傷、不再相信愛情的人設，藉此讓女受害人漸漸產生好感、依賴與同情；至於針對男性目標，騙徒則會化身楚楚可憐且備受冷落的女性，藉此激起對方的保護慾與「想幫她」的心態。

馮浩堅續指，受害人在與騙徒商討「包養合約」期間，往往會感受到「掌控感」與被尊重，因為騙徒會迎合他們的所有要求，令受害人覺得整件事「非常順理成章」。此外，騙徒假冒律師的手法，會使受害人誤以為這場交易受到第三方保障，因而覺得繳付給「律師」的費用是保護自己的合理行動。最後，騙徒更會利用心理學上的「沉沒成本效應」，不捨得放棄已投入成本的心態，作二次詐騙，誘使受害人再次掏錢支付手續費。 馮浩堅提醒，騙徒往往看準現代人依賴網上交友平台的習慣來尋找獵物。他呼籲市民，在使用網上交友平台時必須保持高度警覺。面對陌生人提出的短時間親密關係或「包養」等甜言蜜語，特別是涉及任何金錢轉帳的要求，切勿輕易相信。市民如有懷疑，應立即將對方的電話號碼、銀行帳戶或社交媒體帳號輸入警方的「防騙視伏器」應用程式以評估風險，或致電「防騙易18222」熱線查詢。