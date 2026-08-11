天氣｜今日日間極端酷熱　部分地區氣溫達37度或以上

酷熱天氣警告現正生效。天文台發出特別天氣提示，提醒巿民提防持續極端酷熱天氣，留意身體健康狀況，多補充水分及做足防暑措施。避免戶外劇烈運動。如感不適，請儘快求醫；廣東地區普遍晴朗，本港今日天氣仍然極端酷熱，部分地區氣溫達37度或以上。未來一兩日受一股西南氣流影響，市區最高氣溫在33至34度左右，新界再高兩三度。市民請留意身體健康狀況，多補充水分及做足防暑措施。避免戶外劇烈運動。若出現頭暈、頭痛、噁心、氣促及神志不清等徵狀，應立刻休息和求助，並儘快求醫。受高空擾動影響，星期五至週末期間有幾陣驟雨。

天文台表示，廣東沿岸天色大致良好。本港地區今日天氣預測大致天晴。日間極端酷熱，市區最高氣溫約35度，新界再高兩三度。稍後局部地區有驟雨。吹和緩西至西南風。天文台展望未來一兩日市區最高氣溫約33至34度，新界再高兩三度。星期五至週末期間有幾陣驟雨。天文台又指，廣東今日普遍晴朗，天氣極端酷熱。預料一股西南氣流會在未來一兩日影響廣東沿岸，該區高溫天氣持續，亦有幾陣驟雨。高空擾動會在星期五至週末期間為華南帶來不穩定天氣，該區驟雨增多。而一道廣闊低壓槽會在下週初逐漸影響南海北部至台灣以東海域。此外，熱帶氣旋白海豚會在今日進一步移入內陸地區並逐漸減弱。