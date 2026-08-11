氣溫破紀錄僅發黃色工作暑熱警告　勞工處處長：對此情況同樣「充滿問號」

受強颱風「白海豚」的外圍下沉氣流影響，本港天氣極端酷熱，但破紀錄高溫之下勞工處僅發最低級別的黃色工作暑熱警告。勞工處處長許澤森今早(11日)在電台節目坦言，與同事在監察溫度變化時，發現工作暑熱警告級別未能「跳升」至更高級別，對此情況同樣「充滿問號」。
正研究調整啟動門檻
許澤森表示，處方於今年4月已改良警告的啟動機制，但近日情況反映系統敏感度仍有改善空間。處方正積極探討調整警告的觸發門檻，聯同天文台等部門探討優化方案，研究在極端不尋常的高溫下，是否需要調整啟動較高級別警告的門檻，提高敏感度以更切合實際的天氣變化需要，希望今個暑假內可完成改革。
檢討方向將著重平衡各項因素
許澤森解釋，本港的工作暑熱警告建基於天文台的「香港暑熱指數」，該指標綜合考量了溫度、濕度、風速及日光熱輻射4大因素，而機制在設計時亦作出了「本地化」調整，雖然對濕熱較敏感，但對陽光下直接曝曬不敏感。他澄清，香港現時採用的指標背後涵蓋的計算因素，實際上與國際標準的「濕球黑球溫度」完全一致，兩者的分別僅在於各項因素在最終數值計算時的「比重」有所不同，未來的檢討方向將著重於平衡各項因素的比重。
現行工傷法律制度無排斥中暑
許澤森又認為，設立「地區性暑熱指標」在操作上有難度，天文台的惡劣天氣警告大多屬全港性指標，工作暑熱警告亦然。他強調，工作之間的差異往往比地域之間的差異更嚴重，若推行地區性指標，容易令部分人士產生「虛假的安全感」，忽略個別工作間的實際惡劣情況。他重申，場所負責人絕對不能免除實地風險評估的責任，必須為員工量身訂造調適措施，並澄清現行的工傷法律制度從來沒有排斥中暑。工傷的定義在於工作期間出現意外，只要符合相關條件，工商補償制度均會涵蓋。雖然中暑在醫學搜證上比一般物理性受傷，如夾傷手更為複雜，但兩者處理的基本法律原則完全一致。