氣溫破紀錄僅發黃色工作暑熱警告　勞工處處長：對此情況同樣「充滿問號」

受強颱風「白海豚」的外圍下沉氣流影響，本港天氣極端酷熱，但破紀錄高溫之下勞工處僅發最低級別的黃色工作暑熱警告。勞工處處長許澤森今早(11日)在電台節目坦言，與同事在監察溫度變化時，發現工作暑熱警告級別未能「跳升」至更高級別，對此情況同樣「充滿問號」。

正研究調整啟動門檻

許澤森表示，處方於今年4月已改良警告的啟動機制，但近日情況反映系統敏感度仍有改善空間。處方正積極探討調整警告的觸發門檻，聯同天文台等部門探討優化方案，研究在極端不尋常的高溫下，是否需要調整啟動較高級別警告的門檻，提高敏感度以更切合實際的天氣變化需要，希望今個暑假內可完成改革。