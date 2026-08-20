玩氫能車、試AI 青少年把機電安全與節能帶回家

氫能洗街車、無人駕駛車、AI體驗和工程工作坊，對青少年而言既新鮮，也可能像遙遠的未來科技。機電工程署於8月8日在九龍灣總部舉行「機電青少年大使嘉年華2026」，以「氫能先鋒」、「綠色未來」、「築夢工程」及「AI體驗」為四大主題。 活動亦啟動與香港童軍總會合作推出的「機電先鋒章」。這是「積極公民」獎章系列中首個由工務部門合作推出的獎章，希望把科技知識轉化為家庭和社區每天都用得上的安全與節能習慣。 由生活細節學起 機電工程署署長潘國英表示，青少年首先要掌握的，不一定是複雜公式，而是正確使用電器和插座、安全使用氣體爐具、乘搭升降機及自動梯時應有的習慣，以及選用高能源效益標籤電器、適當設定冷氣溫度等實用知識。談到「機電先鋒章」，潘國英指是次與香港童軍總會合作推出計劃，他特別欣賞童軍活動講求實際行動、紀律及有機動性，當他們考取「機電先鋒章」時，先學會保護自己，繼而有使命把機電安全和能源效益的知識推廣至團隊、社區、學校和家庭等，將覆蓋面擴大，把安全由知識變成習慣。

機電工程署署長潘國英

他指出，青少年往往是家中很有效的「節能大使」。完成活動後，他們可以和家人檢查拖板及電器是否安全、在添置電器時比較能源效益標籤、養成關燈及適當調校冷氣的習慣，並用自己的說法解釋節能原理。當一名青年影響一個家庭，計劃逾11,000名個人會員及100間學校所形成的漣漪，便可延伸至整個社區。 潘國英透露，機電工程署近期亦與大專院校合作，安排在職影子計劃，讓學生與機電工程署的工程師一起開會，或到工地現場考察，讓他們體驗工程師一天的工作，藉此希望了解工程師工作的意義，明白到建設香港、提升安全的重要性，將來有志加入工程行列。

新科技要看得見、摸得到 潘國英表示，嘉年華會以簡單方式解釋新技術與生活的關係。以已在北區服務的零排放氫能洗街車為例，參加者未必需要先理解燃料電池的化學反應，只要看見車輛排放物只有清水，便能明白它對環境和城市服務的意義。無人駕駛車導賞會由「如何看見行人、如何確保安全」說起；AI體驗則展示人工智能如何監察機電設施、及早發現問題，令升降機及電力系統更可靠。

今年活動亦包括氫能車競賽、互動展位、專題講座，以及卓越大使和第一百間學校會員嘉許禮。潘國英說，四大主題把能源、生活、人才及科技連在一起，讓青年明白工程不是課本中的抽象知識，而是每天維持城市運作的力量。

機電工程署技術秘書吳家煒

好玩只是第一步 機電工程署技術秘書吳家煒表示，活動設計原則是「好玩是出發點，原理是核心，延伸是目標」。以氫能小車工作坊為例，參加者不只砌好小車看它行走，還會了解為何只排出清水；內容亦按年齡調節，小學生可從水循環入門，高中生則可進一步認識燃料電池效率。每個動手環節均有同事指導，避免體驗停留在打卡層面。 嘉年華後，青年可加入「機電青少年大使」，繼續參與校園STEAM工作坊、科技講座、總部導賞、職業分享及在職影子活動，將一天的好奇心變成長期探索。

香港童軍總會香港總監黎偉生博士

用獎章把好奇心變成行動 香港童軍總會香港總監黎偉生博士表示，「機電先鋒章」開放予幼童軍至樂行童軍參與，覆蓋6至25歲青少年，課程按不同年齡及能力分層設計。低齡童軍先從基本機電安全意識入手，年長成員除了學習機電及能源知識，亦要把節能及安全理念實踐於日常生活，部分組別更須親自籌辦宣傳活動。 他指出，獎章的目的並非單純完成課程或取得一枚獎章，而是希望促成實際行為轉變，讓青少年自覺關注用電安全、節約能源，並把正確知識分享予家人及同學。活動亦會把機械設備、創科實驗等青年感興趣的元素融入動手實驗和團體任務，將好奇心逐步轉化為解難、合作及服務社群的能力。