銅鑼灣壽喜燒放題被指未夠鐘趕客走　店方提供證據事前有提醒食客

很多食客鍾情於選擇放題餐廳，可在規定的時間內「任食唔嬲」。不過，最近位於銅鑼灣的日式壽喜燒餐廳「Nikusa肉佐」捲入風波。食客指選擇了150分鐘的壽喜燒放題，但店方未夠時間便無禮地趕走他們。 事主在社交平台Threads分享事件，她和朋友前日(9日)下午1時半到「肉佐」食用每位價值538元、限時150分鐘的壽喜燒放題。店員在入座前告知3時是「Last order」(最後點餐時間)。怎料到了3時，直接暫停供應所有自取區的食物，並關燈。職員在3時08分通知事主最遲需於3時15分離開。

事主和朋友即時提出疑問，她們理應用餐時間是到4時，而在最後點餐時間點的食物都未吃，便獲通知要提前45分鐘離開。事主引述店員反問：「咁你哋想坐到幾點啊？」又指職員之間不停控訴及討論她們，言談之間覺得店內只剩她們一枱，覺得阻礙職員休息。 此外，事主指用餐期間，有店員幫她們開爐並倒入少量壽喜燒汁。當事主開始燒肉，煲底突然很快地燒焦。事主引述有店員衝過來說：「你哋唔識煮嘢食咖？搞到咁大陣味！」事主立即道歉，而店員說可以免除換煲的50元費用。事主其後聽到不只三名職員在背後指責她們：「收佢哋$50啦！個煲好難洗咖！」「要收$50啦！」最終事主付了50元清潔費賠償，並提前離開。事主總結指從來未試過出外吃飯，可以一直被店員罵、賠錢兼被趕走，希望不要再有下一位受害者。

事前已提醒離座時間 店舖經理回應《am730》查詢，並提供早前與事主確認訂座的對話截圖，當時有提醒客人「15:00 QR code截單及關閉展示櫃」，也有寫上「15:30-17:30是我們落場休息時間」。而當日客人入座時，職員有再一次說明最遲需於3時半離開。不過，經理承認過程中，有員工態度欠佳，會向員工發出警告信及加強培訓。經理亦解釋50元並非換煲的費用，也非清潔費，而是換湯底的費用。職員當時已向事主歸還該50元，經理指可提供閉路電視片段作證。