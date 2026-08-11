德勤IT經理偷公司電腦轉售獲利全買股票輸光　還押8.21候判

德勤會計師樓一名資訊科技經理在1年多內偷竊公司電腦轉售，涉案電腦總值120萬元，他今日(11日)在區域法院承認盜竊罪。暫委法官屈麗雯坦言監禁無可避免，將案件押後至下周五(21日)判刑，期間被告須還押。 被告何文傑(現年40歲)，被控一項盜竊罪，指他於2021年9月某日至2023年2月15日期間，首尾兩日包括在內，偷竊423部手提電腦，而該等物品屬於「德勤·關黃陳方會計師行」的財產。 分批以每部2100元至5800元出售 案情指，被告案發期間任職資訊科技經理，負責管理新購和備用手提電腦庫存。德勤資訊科技部系統工程師在2023年2月13日早上盤點時，發現有399部手提電腦失去蹤影遂上報，其後德勤行政總監透過閉路電視監察，發現原本放假的被告進入儲物室，並將多部手提電腦放入紙箱，隨後一名電腦回收商與被告到達儲物室，被告將紙箱交給回收商以換取現金，行政總監遂截停兩人。

同年2月15日早上，資訊科技總監和被告會面，被告承認自2021年9月至2023年2月一直偷德勤的電腦賣錢，當時撰寫一封招認信內亦承認在未獲同意下，將德勤約300部手提電腦非法出售以賺取金錢利益，隨後在資訊科技總監陪同下到警署自首。他在警誡下承認犯案，未經同意便分別從金鐘和太古辦公室偷399部全新手提電腦，再分批以每部2,100元至5,800元的價格出售，從中獲得約港幣80萬至120萬元。被告另承認偷竊無記錄在系統的舊電腦，每部轉售價約600元。

被告續指，大部分交易以現金進行，但因賭博成癮，將全部款項用作買股票並輸光，他仍然欠債，警方其後在電腦回收商的店舖尋回24部手提電腦。回收商表示，被告當時指公司批准他定期出售舊電腦，兩人每次交易數部到10部電腦，全部佈有塵埃，但2022年4月起開始出售較新電腦，被告聲稱是公司買錯。回收商亦確認在2月13日交易取消後，收到被告退還的39,600元。 求情指承受經濟及家庭等壓力 辯方求情指，被告案發時承受經濟及家庭等多方面壓力，包括女兒出生、父親患癌、妻子產後抑鬱等，被告曾懷疑自己有抑鬱症狀但無求醫。辯方呈上被告親撰及其家人的求情信，力陳本案「完全有違本性」，事後曾到酒店打算了結生命，幸好獲妻子及女兒勸阻，其後在妻子建議下回公司和盤托出及自首。

辯方接納本案屬違反信任且金額可觀，惟強調被告無逃避責任，即時和盤托出及寫下悔過書，望法庭可納入考量。另外，事發至今近3年，儘管被告獲擔保外出，他亦是承受著巨大精神壓力。被告在事後接受精神科評估，指他患有適應障礙及焦慮，力陳被告重犯機會極低，前途盡毁，惟因經濟困難而未能賠償。 案件編號：DCCC1098/2025